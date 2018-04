Yrittäjä

5 suomalaista startupia, joista kohistiin maailmalla vielä hetki sitten – mitä tapahtui?

1. ZenRobotics





Älkää unohtako myyntiä ja markkinointia.

2. Holvi





Kansainvälistymisen haasteita ei pidä aliarvioida.

3. Scarlet Motors

Loppujen lopuksi yrityksen tuotteella tai idealla ei ole merkitystä. Jos on pätevä tiimi, pystyy tekemään mitä vaan.

4. Cabforce





Asiat tahtovat kestää kauemmin kuin mitä voi kuvitella.

5. Kippt





Emme koskaan saavuttaneet sitä kasvua ja kokoluokkaa, joka olisi tarjonnut kestävän tulevaisuuden.