Kulutustutkija kertoo, miksi yhä useampi tilaa siivoojan kotiin – ”Kun miehet astuivat remmiin, ottivat he järjen siihen rinnalle”

Yrittäjä

Kulutustutkija kertoo, miksi yhä useampi tilaa siivoojan kotiin – ”Kun miehet astuivat remmiin, ottivat he jär

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuoret miehet siivittivät kotisiivouksen suosioon





Palvelut lisääntyneet





Kovaa kilpailua