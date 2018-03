Yrittäjä

Suomalainen start-up-yritys iski rohkeasti Yhdysvaltoihin – ”juroudelle” naureskellaan hyvässä mielessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suomalaisia pidetään vähän juroina. Sille naureskellaan positiivisessa hengessä.