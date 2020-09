Orion: Uutuuslääkkeen osoitettu pidentävän eturauhassyöpää sairastavien miesten elinaikaa

Lääkeyhtiö Orionin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun darolutamidin on osoitettua pidentävän elinaikaa, Orion kertoo tiedotteessaan.

– New England Journal of Medicine -lehti on julkaissut darolutamidin lopulliset kokonaiselinaikaa koskevat tulokset, ja ne osoittavat hoidon pidentävän merkitsevästi etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten elinaikaa, Orion sanoo tiedotteessa.

Darolutamidi sai myyntiluvan Euroopan unionissa maaliskuussa kauppanimellä Nubeqa. Lääke on hyväksytty myös Yhdysvalloissa, Australiassa, Brasiliassa, Kanadassa sekä Japanissa ja myyntilupahakemusprosesseja on Orionin mukaan meneillään tai suunnitteilla muilla alueilla.