Tiistai vei pörssikurssit miinukselle Yhdysvalloissa

Teslan osake syöksyi yli 21 prosenttia.

Yhdysvalloissa pörssikurssit liukuivat Wall Streetilla tiistaina alamäkeen. Teknologiaindeksi Nasdaq oli päivän päätyttyä 4,1 prosenttia miinuksella. Dow Jones -indeksi laski 2,3 prosenttia ja laajapohjaisempi S&P 500 taas 2,8 prosenttia.

Kurssien laskusta kärsivät erityisesti suuret teknologiayhtiöt. Esimerkiksi Applen kurssi laski lähes seitsemän prosenttia ja Microsoftin yli viisi prosenttia. Amazon ja Facebook laskivat yli neljä prosenttia.

Myös energia- ja finanssialan yhtiöiden osakkeita näytti päätyneen sijoittajien myyntilistoille, mikä on selvä muutos viime viikkoon verrattuna, investointijohtaja Jack Ablin konsulttiyhtiö Cresset Capitalista arvioi uutistoimisto AFP:lle.

–Sijoittajat ovat huolissaan toipumisesta, mikä ei näytä vahvistuva, Ablin sanoi.

Kun myös esimerkiksi öljyn hinta tiistaina laski, kertoi tilanne Ablinin mukaan enemmänkin talouden hidastumisesta kuin elpymisestä. Erityisen jyrkästi tiistaina romahti sähköautovalmistaja Teslan osake, joka syöksyi yli 21 prosentin laskuun. Syöksyn siemenet kylvettiin viime viikolla, kun yhtiötä ei hyväksytty S&P 500 -indeksiin.

"Kuohut ovat vähän tasaantuneet"

Osa indekseistä on viime viikkoina kivunnut Yhdysvalloissa ennätyksestä toiseen. Esimerkiksi Nasdaqin edellinen ennätys on viime keskiviikolta. Viime päivien aikana Nasdaq on kuitenkin pudonnut kymmenisen prosenttia.

Yleiseen tilanteeseen nähden kurssien voidaan kuitenkin ajatella olevan varsin korkealla. Analyytikkojen keskuudessa arvuutellaankin nyt sitä, kertooko tuore lasku markkinoiden tervehtymisestä vai pidemmän laskukauden alusta, kirjoittaa talousuutistoimisto Bloomberg.

–Kuohut ovat nyt vähän tasaantuneet, mikä on hyvä asia. On syytä muistaa, että olemme yhä aika paljon yli sen, mitä voisi pitää osakkeiden "reiluna arvona", arvioi esimerkiksi konsulttiyhtiö Sevens Reportin perustaja Tom Essaye Bloombergille.

Analyytikot ovat etsineet syytä kurssien laskuun esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välisistä kauppajännitteistä sekä siitä, että Yhdysvalloissa puolueet eivät näytä pääsevän sopuun seuraavasta koronatukipaketista.

Presidentti Donald Trump sanoi alkuviikosta haluavansa vähentää Yhdysvaltain riippuvuutta kaupasta Kiinan kanssa. Presidentti sanoi myös haluavansa rangaista yhtiöitä, jotka vievät työpaikkoja ulkomaille.