Solidiumin toimitusjohtaja: Neles sopisi paremmin Valmetille kuin Alfa Lavalille

Valtio-omistaja myi kesäkuussa osuutensa Neleksestä Valmetille, josta se omistaa yli kymmeneksen.

Ruotsalaisen Alfa Lavalin ostotarjous venttiiliyhtiö Neleksestä yllätti valtion omistajayhtiön Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkisen. Hänestä Neles ei erityisen hyvin sovi Alfa Lavalille.

Solidium myi osuutensa Metson ja Outotecin yhdistymisen yhteydessä Metsosta irtautuneesta Neleksestä konepajakonserni Valmetille kesäkuussa juuri ennen Neleksen aloittamista pörssissä. Valmet oli Mäkisen mukaan kuitenkin kiinnostunut Neleksen ostamisesta jo viime vuoden puolella.

– Lähtökohtaisesti Neleksen myynti oli luonteva ajatus, sillä olemme Valmetin iso omistaja. Jos kauppa on Valmetille hyvä, se on myös meille hyvä, Mäkinen sanoo uutistoimisto Startelille.

Solidium omistaa Valmetista 11,1 prosenttia.

Neles aloitti pörssitaipaleensa heinäkuun alussa, ja kuun puolivälissä Alfa Laval teki tarjouksensa yhtiöstä.

Mäkisen mielestä Neles sopii Valmetille erinomaisesti – paljon paremmin kuin Alfa Lavalille.

Toisin kuin Valmetille, Alfa Lavalille Neleksen liiketoiminta on Mäkisen mukaan uutta.

Neleksen ostosta liikkui Mäkisen mukaan huhuja jo ennen Alfa Lavalin tarjousta, sillä yhtiö on kooltaan sopivan kokoinen ostettavaksi. Ostajaehdokkaiksi povattiin kuitenkin samalla alalla jo toimivia isoja amerikkalaisia yhtiöitä.

Alfa Laval on sanonut, että se vie yrityskaupan loppuun, mikäli saa haltuunsa kaksi kolmasosaa Neleksen osakekannasta. Yhtiön ostotarjous vanhenee lokakuun 22. päivä.

Valmet taistelee hankkeen onnistumista vastaan. Se on kasvattanut osuuttaan Neleksestä ja se omistaa jo neljänneksen siitä. Jos se saa kolmanneksen, sen on tehtävä tarjous koko yhtiöstä.

Neles tiedotti tiistaina, että Valmetin omistusosuus kasvoi maanantaina 25,11 prosenttiin. Omistusosuus koostuu sekä osakkeista että osakkeiden hankintaan oikeuttavista termiinisopimuksista.

Elokuun lopussa Valmetin omistusosuus Neleksestä oli omistustietojen mukaan 24,7 prosenttia.

”Yhtiöiden pysyminen Suomessa on tärkeää”

Solidiumissa tilannetta seurataan sinivalkoisten lasien läpi.

– On tärkeää, että Suomessa on itsenäisiä, suomalaisia yhtiöitä, joiden pääkonttori, tutkimus, tuotekehitys ja liiketoiminnan kehitys on Suomessa, ja joita tehdään mieluusti suomalaisin voimin, Mäkinen sanoo.

Hänestä menetetään paljon, jos Suomeen jää vain tuotanto, joskin on hyvä, jos edes se pysyy täällä. Mäkinen huomauttaa, että investointipäätöksiä tehtäessä omistajan kotimaalla on väliä.

– On epätodennäköisempää, että esimerkiksi amerikkalainen yhtiö investoi Suomeen kuin että suomalainen yhtiö investoi tänne.

Alfa Lavalin kanssa kilpasille Solidium ei aio ryhtyä.

– Meillä ei tällä hetkellä ole suunnitelmia yhtiön osakkeiden hankkimisesta.

Nousu koronakuopasta yllätti

Neles-myynnin lisäksi Solidium on myynyt myös Nordea-omistuksensa sekä Sammon ja Kemiran osakkeita. Samaan aikaan se on ostanut muita yhtiöitä.

Solidiumin yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena on ollut lisätä Nokian omistusta ja yhtiö on ostanut sitä hiljalleen. Nyt Solidium omistaa viisi prosenttia Nokiasta ja yhtiön osuus salkusta on 15 prosenttia. Yksi keskeinen syy vähittäisiin ostoihin on hankintahinnan riskin hajauttaminen.

– Niin hieno ja hyvä kuin Nokia onkin, se ei ole riskitön. Kahden ja puolen vuoden aikana, jolloin olemme ostaneet Nokiaa, yhtiön kurssi oli vaihdellut 2,20 ja 6,00 euron välillä.

Solidium on jatkanut ostojaan myös korona-aikana. Mäkinen huomauttaa, että se ei toimi spekulatiivisesti, vaan pitkäaikaisen suunnitelmansa mukaan.

Kuten monia muitakin sijoittajia, myös Mäkistä ohi menneet mahdollisuudet ovat silti jääneet kaivelemaan. Hän toivoo, että ostoja olisi tehty enemmän.

– Keväällä puhuin useiden eläkevakuutusyhtiöiden edustajien ja varainhoitajien kanssa. Kaikki olivat yhtä hämmästyneitä kurssinoususta, eikä kukaan ei ymmärtänyt, miksi kurssit nousevat. Koska asiaa ei ymmärretty, jäimme katsomaan. Myöhemmin ajattelimme, että olisi pitänyt reagoida, mutta kurssit olivat nousseet jo niin paljon, että ostot eivät enää tuntuneet kannattavilta, Mäkinen kertoo.

Solidiumin koronakevään tulos ”torjuntavoitto”

Solidiumin osakeomistusten tuotto oli tammi–kesäkuussa -7,0 prosenttia. Solidiumin tilikaudella viime vuoden heinäkuun alusta tämän vuoden kesäkuun loppuun osakeomistusten tuotto oli -8,3 prosenttia. Mäkinen kuvaa koronakevään tulosta torjuntavoitoksi.

Tulostietoja tänään tiedotustilaisuudessa esitellessään Mäkinen sanoi, että yhtiö ei voi olla tyytyväinen vuoteen, jolloin tuotot olivat negatiivisia. Hän huomautti, että katsauskaudella oli vähän positiivisia yllätyksiä, mutta toisaalta myös isoja pettymyksiä oli aika vähän.

– Jos olisimme poliitikkoja, puhuisimme varmaan torjuntavoitosta, hän lisäsi.

Solidiumin tulosta painoi osinkotuottojen notkahtaminen 330 miljoonasta eurosta 220 miljoonaan euroon. Mäkinen huomautti, että tilanne saattaa vielä korjaantua, sillä moni keväällä osingonmaksua lykännyt yhtiö saattaa jakaa sitä vielä syksyllä. Jos Solidiumin omistamat yhtiöt tekevät näin, osingot kirjautuvat kuitenkin seuraavalle tilikaudella.

Solidium vertaa omistuksiaan muihin vastaaviin yhtiöihin. Seitsemän yhtiötä kolmestatoista menestyi verrokkejaan paremmin.

Sampoa olisi voitu myydä enemmänkin

Roiman miinuksen takana oli etenkin vakuutuskonserni Sammon notkahdus. Vuosilaskusta Sammon osuus on 5,6 prosenttiyksikköä. Mäkinen kuitenkin huomautti, että lasku olisi voinut olla suurempikin, jollei Solidium olisi myynyt Sammon osakkeita helmikuussa.

Nyt Solidium omistaa yhtiöstä kahdeksan prosenttia, mutta yhtiön painoarvo salkussa on viidennes.

Vähentäminen osui hyvään kohtaan, sillä myytäessä Sammon osakkeen hinta liikkui 40 eurossa.

– Oli onni, että vähensimme Sampoa. Jälkeenpäin voisi toki sanoa, että olisi ollut hyvä vähentää enemmänkin, Mäkinen sanoi.

Solidium myi viime vuoden loppupuolella Kemiraa. Myös tämän myynnin ajoitusta Mäkinen piti hyvänä.

Solidium osti tilikautensa aikana Nokiaa, Nokian Renkaita ja Konecranesia. Kaksi viimeistä kuuluvat sen salkun yhtiöistä heikommin menestyneisiin, ja Nokiankin tuotto on miinuksella. Sen sijaan Valmet ja Outotecin ovat tuottaneet. Ykkösenä on teleyhtiö Elisa

– Elisa oli positiivisin elementti, Mäkinen sanoi.