New Yorkin pörssissä rysähti torstaina rajusti – analyytikko: ”On tervettä, että pysähdytään välillä ottamaan happea”

Viime aikojen kurssinousua voi kuvailla holtittomaksi varsinkin teknologiaosakkeissa, OP:n analyytikko Antti Saari sanoo.

New Yorkin pörssissä nähtiin torstaina reipasta laskua.­

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla nähtiin eilen roimaa kurssilaskua, joka heijastui tänään kurssipudotuksena myös Aasiassa.

Eiliselle luisulle antoivat vauhtia pitkään kallistuneet amerikkalaiset teknologiayhtiöt, jotka painoivat teknologiaindeksi Nasdaqin viisi prosenttia miinukselle. Esimerkiksi sähköautoyhtiö Teslan osake halpeni peräti yhdeksän prosenttia.

Myös niin sanotut FAANG-osakkeet päätyivät myyntiin. Näihin kuuluvat sosiaalisen median yhtiö Facebook, verkkokauppayhtiö Amazon, älylaitevalmistaja Apple, suoratoistoyhtiö Netflix ja Googlen emoyhtiö Alphabet.

Lasku on herättänyt markkinoilla pelkoja pidemmästäkin alamäestä. Maaliskuun pohjien jälkeen Nasdaq-indeksi on kiivennyt jo noin 70 prosenttia, joten puheet amerikkalaisosakkeiden yliarvostuksesta ovat viime aikoina lisääntyneet.

OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mukaan eilistä pudotusta voidaan kutsua lähinnä korjausliikkeeksi pitkään jatkuneen nousun jälkeen.

– Itse arvioisin, että kyseessä on terve ilmojen ulospuhaltaminen. Toki eilinen lasku oli suuri, mutta jos sen asettaa kontekstiin, niin S&P 500 -indeksi palautui vasta viikon takaiselle tasolle, Saari sanoo uutistoimisto Startelille.

– Ylös on tultu liian kovaa ja markkina on ollut yliostettu. Silloin on tervettä, että pysähdytään välillä ottamaan happea.

Saaren mukaan viime aikojen kurssinousua voi kuvailla holtittomaksikin, varsinkin mitä tulee teknologiaosakkeisiin.

– Wall Streetin elokuu oli vahvin vuoden 1984 jälkeen ja ylös on tultu todella paljon. Markkina on ollut vahva, Saari sanoo.

Edessä yhä parempaa?

Taustalla olevat talouden perustekijät ja markkinan ajurit eivät silti ole muuttuneet päivässä mihinkään.

– Elvytys on edelleen massiivista ja taloudet menevät pikku hiljaa parempaan suuntaan. Pörssiyhtiöiden tulosten pohja nähtiin todennäköisesti huhti–kesäkuussa, ja veikkaisin jopa, että konsensusennusteet saattavat olla nyt hieman liian pessimistiä.

Saari korostaa myös, että markkinan eiliset stressioireet rajoittuivat osakemarkkinaan.

– Jos katsotaan korkoja taikka valuuttoja, niiden liikkeet pysyivät melko levollisina, Saari sanoo.

Osakemarkkinoista puhuttaessa pitää muistaa, että Euroopassa pörssien kurssikehitys on ollut Wall Streetista poiketen viime aikoina suhteellisen vakaata.

New Yorkin notkahdus ei kertautunutkaan tänään Euroopassa, missä kurssit ovat olleet aamupäivällä lievässä nousussa.

Yhdysvaltain markkinan avautumista ennakoivien indeksifutuurien valossa jyrkkä lasku ei myöskään jatku enää tänään New Yorkissa.