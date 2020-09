TietoEVRY kirittää kilpailukykyään – ilmoitti yt-neuvottelut enintään 90 tehtävästä Suomessa

Suomalaisen Tiedon ja norjalaisen Evryn fuusiosta syntynyt ohjelmistoyritys TietoEVRY aloittaa yt-neuvottelut, jotka yhtiön mukaan vaikuttavat enintään 550 tehtävään globaalisti.

Yhtiö ei täsmentänyt, mitä vaikuttaminen tässä yhteydessä tarkoittaa eikä vastannut STT:n soittopyyntöön.

Suomessa kyse on enintään 90 työtehtävästä, kun Ruotsissa luku on enintään 160, Norjassa 150 ja lisäksi muissa maissa 150. Neuvottelut liittyvät toimintojen sulauttamiseen, ja yhtiön mukaan tavoitteena on kilpailukykyinen kulurakenne.

TietoEVRY kertoo edenneensä integraatiossaan suunnitellusti ja jatkaneensa toimintojensa yhdistämistä.

TietoEVRY kertoi myös keväällä vähentävänsä väkeä yhdistymisen jälkeen päällekkäisyyksien karsimiseksi. Yhtiöllä on noin 24 000 työntekijää 90 maassa.