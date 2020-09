KKV:n selvitys: Puolangan ja Terveystalon kymmenien miljoonien eurojen sopimus laiton – katkaistava ripeästi, sakot kunnalle

Puolangan kunta on Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan toiminut hankintalain vastaisesti. Se vaatii kunnalle seuraamusmaksua ja sen Terveystalo Kuntaturvan kanssa tekemään sopimuksen lyhentämistä.

Liiketalo on Puolangan keskustassa tämän vuoden tammikuussa.­

KKV:n selvitysten mukaan Puolangan kunta teki tämän vuoden alussa kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen kunnan sote-palveluiden tuottamisesta ilman hankintalain mukaista kilpailutusta.

KKV kertoo tiedotteessaan esittävänsä markkinaoikeudelle, että se määrää Puolangalle 120 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta. Lisäksi KKV suosittelee, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan Terveystalo Kuntaturvan kanssa solmiman hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua lainvoimaisesta markkinaoikeuden päätöksestä.

Puolanka kilpailutti sote-palvelunsa vuonna 2012. Kilpailutukseen perustuva sopimuskausi päättyi viime vuoden lopussa, minkä jälkeen kunta hankki sote-palvelut Terveystalo Kuntaturvalta jatkosopimuksella ilman kilpailutusta.

Alun perin tehdyn sopimuksen pituus oli enimmillään seitsemän vuotta ja alkuvuonna sitä jatkettiin suorahankintana kuudella vuodella. Lisäksi sopimuksen kuuluvaa palveluvalikoimaa muutettiin.

– Kyseessä on rahalliselta arvoltaan erittäin merkittävä sopimus, yli 7 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus on yksi suurimmista, joihin KKV:n hankintojen valvonta on puuttunut, KKV:n hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson kertoo tiedotteessa.

Hankintalaki koskee myös sotepalveluita

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat ovat viime aikoina korostuneet KKV:n selvityksissä.

– Vaikka laki antaa mahdollisuuden tehdä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintoja paikoin joustavasti, myös näissä palveluissa suorahankintojen tekeminen on sidottu hankintalain mukaisiin edellytyksiin, sanoo KKV:n erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski.

Hankintalain tavoitteena on KKV:n mukaan julkisten varojen tehokas käyttö. Jos hankinnoista sovitaan suoraan, ei hyödynnetä yritysten välistä kilpailua.

– Suorahankinnoissa yritykset eivät pääse kilpailemaan laadulla tai hinnalla, KKV huomauttaa.