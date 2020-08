UPM aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan, suunnitteilla myös muita isoja säästöjä – vaikutuksia 840 työpaikkaan

Metsäyhtiö UPM aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan ja suunnittelee lisäksi muita tehostamistoimia. Toimilla on vaikutusta 840 työpaikkaan, joista valtaosa on Suomessa.

Metsäyhtiö UPM aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan Jämsässä pysyvästi. Yhtiö suunnittelee myös muita toimia, joilla on toteutuessaan vaikutusta 840 työpaikkaan. Näistä suurin osa on Suomessa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

UPM aikoo muun muassa myydä Shuttonin paperitehtaan Walesissa ja tehostaa UPM Communication Papersin toimintaa. Tehostamistoimia on suunnitteilla myös sellutehtaisiin.

Toteutuessaan suunnitelmien on arvioitu tuovan 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Lopulliset päätökset tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Kaipolan tehdas aiotaan sulkea viimeistään vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta, ja se vaikuttaa noin 450 työpaikkaan.

– Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur tiedotteessa.

UPM Communication Papers aikoo tehostaa toimintaa myös tukitoiminnoissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan noin 170 työpaikkaan yli kymmenessä maassa.

UPM Biorefining suunnittelee sellutehtaiden ja metsätoimintojen tehostamista.

Se aloittaa Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tehtaiden ja tukitoimintojen organisaatioihin suunniteltuja muutoksia. Enimmillään suunnitelma johtaa 110 työpaikan vähentämiseen.

Metsätoimintoja koskeva suunnitelma voi johtaa enintään 60 työpaikan vähentämiseen.

UPM Speciality Papers puolestaan aikoo järjestellä uudelleen Tervasaaren tehtaan toimintaa, mikä voi vaikuttaa noin 50 työpaikkaan.