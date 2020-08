Altian juomien liikevaihto laski – tulos kuitenkin parani

Alkoholiyhtiö Altian tulos parani mutta liikevaihto supistui vuoden toisella neljänneksellä.

– Tärkeät myyntikanavat, matkustajamyynti, vienti ja anniskelumyynti, sulkeutuivat toisella neljänneksellä ja juomiemme liikevaihto laski, mutta ei kuitenkaan niin merkittävästi kuin mitä ensimmäisen neljänneksen raportin yhteydessä odotimme, toimitusjohtaja Pekka Tennilä kirjoittaa tulostiedotteessa.

– Monopolien volyymikasvu on ollut ennätyksellisen suurta kuluttajien siirtäessä ostoksiaan näihin kanaviin. Kehityksemme monopolikanavassa on ollut vahvaa, ja väkevien alkoholijuomien liikevaihdonkasvu on noussut kaksinumeroisiin lukuihin kaikissa monopolimaissa.

Altia Industrial -yksikkö paransi tulostaan selvästi ohran hinnan normalisoitumisen ja teknisen etanolin suurten volyymien ansiosta. Etanolin myynnin kasvua tuki käsihuuhteiden lisääntynyt kysyntä.

Yhtiön liikevaihto laski 81,0 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä. Viime vuonna myynti oli 91,2 miljoonaa euroa.

Liiketulos kuitenkin vahvistui selvästi 8,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,8 miljoonasta eurosta.

Tulos ennen veroja nousi 7,6 miljoonaan euroon vertailukauden 4,5 miljoonasta eurosta.

Osakekohtaista tulosta jäi 0,17 euroa, kun viime vuonna samaan aikaan yhtiö teki voittoa 0,10 euroa osakkeelta.

Altia ei vieläkään anna ohjeistusta koko vuodelle koronaviruspandemian vuoksi.