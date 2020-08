Valmetin taistelu Neleksen Ruotsiin myymistä vastaan kovenee – osti taas lisää venttiiliyhtiötä

Konepajakonserni Valmet on taas kasvattanut omistustaan venttiiliyhtiö Neleksessä.

Valmet omistaa nyt liputusilmoituksen mukaan 21,11 prosenttia Neleksen osakkeista.

Valmet on aiemmin ilmoittanut aikovansa kasvattaa omistustaan Neleksessä, kun osakkeen hinta tukee ostoja.

Valmet ilmoitti kesäkuun 17. päivä hankkineensa 14,9 prosenttia Neleksen osakkeista valtion sijoitusyhtiö Solidiumilta. Valmet on jatkanut siitä asti omistuksensa kasvattamista.

Samaan aikaan ruotsalainen Alfa Laval on tehnyt ostotarjouksen kaikista Neleksen osakkeista, jota myös venttiiliyhtiön hallitus on suositellut. Valmet on kuitenkin kritisoinut tarjousta ja sanonut näkevänsä pidemmän aikavälin potentiaalia yhtiössä.

Vaikuttaakin, että Valmet nyt puolustaa hankinnoillaan asemiaan ostotarjousta vastaan, sillä sen toteutuminen edellyttää, että Alfa Laval saa haltuunsa kaksi kolmasosaa Neleksen osakkeista.

Alfa Lavalin ostotarjous alkoi tänään.