Ravintolayhtiö Noho upposi roimasti tappiolle – kesä nosti kassavirran takaisin pintaan

Ravintolayhtiö Noho Partnersin huhti–kesäkuun tulos painui roimasti tappiolliseksi koronaviruksen takia. Liiketulos laski 200 prosenttia vuodentakaisesta, mutta kesäkuussa kassavirta kääntyi jo positiiviseksi.

Koko konsernin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 19,0 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 67,7 miljoonasta eurosta. Laskua kertyi 71,9 prosenttia.

Liiketappio oli 8,4 miljoonaa euroa, kun viime vuoden huhti-kesäkuussa liikevoitto oli saman verran voitollinen. Laskua kertyi 200,6 prosenttia.

– Toista vuosineljännestämme 2020 hallitsi koronapandemia. Viranomaismääräyksistä ja yleisestä tilanteesta johtuen suljimme noin 90 prosenttia yli 230 ravintolastamme kolmessa maassa ja menetimme liikevaihtoa toisen neljänneksen aikana lähes 60 miljoonaa euroa, Nohon toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo tulostiedotteessa.

Tulos ennen veroja painui 10,7 miljoonaa euroa tappiolle. Vertailukautena voittoa tehtiin 8,5 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tappio oli neljännekseltä 0,46 euroa. Vertailukauden voitto oli 0,41 euroa osaketta kohden.

– Katsauskauden tappio muodostui liiketoiminnan 3,8 miljoonan euron tappiosta (ravintolaliiketoiminta -3,5 miljoonaa euroa ja Eezyn tulosvaikutus -0,3 miljoonaa euroa) sekä noin 4,6 miljoonan euron alaskirjauksista, Vikström sanoo.

Alaskirjauksista noin puolet kohdistuu lopetettuihin yksikköihin ja puolet noin kymmeneen yksikköön, joilta konserni ei tulevaisuudessa odota yhtä kovia tuottoja.

Vikström kertoo, että kesäkuun lopussa noin 30 prosenttia konsernin ravintoloista oli edelleen suljettuna. Kansalaisten halu käydä ravintoloissa kuitenkin pelasti jo kesäkuussa tilannetta.

– Kesäkuussa liiketoiminta rajoitetussa toimintaympäristössä käynnistyi odotuksia huomattavasti paremmin. Ennakoitua suurempi kuluttajakysyntä yhdistettynä hallittuun ravintoloiden avaamiseen tuotti kesäkuussa positiivisen liiketoiminnan operatiivisen kassavirran. Kesäkuun liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa, joka oli noin 75 prosenttia yli kesäkuun alussa antamamme arvion.

Nopeita muutoksia koronan keskellä

Vikström kertoo Nohon siirtyneen tulosohjauksesta kassavirtaohjaukseen. Tarkoituksena on pitää kassavarannot selvästi normaalia korkeammalla tasolla.

– Heinäkuun lopussa kassassamme oli noin 22 miljoonaa euroa sekä tämän lisäksi nostamattomia lainalimiittejä yhteensä 16 miljoonaa euroa. Likvidien varojemme turvin olemme valmiina mahdollisiin uusiin muutoksiin markkinassa.

Vikströmin mukaan yhtiöllä on kolme eri skenaariota loppuvuodelle. Tällä hetkellä yhtiö etenee skenaarion mukaan, jossa myynti on noin 70-85 normaalista ja liiketoiminta on kassavirtapositiivista loppuvuoden ajan.

Mikäli tämä skenaario toteutuu, Vikström arvioi, että konserni onnistuu laskemaan nettovelkatasoa loppuvuoden aikana.

Ohjeistusta ei vielä annettu

Noho perui ohjeistuksensa maaliskuussa eikä anna vielä tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan kuluvalle vuodelle epävarman markkinatilanteen vuoksi.

Pandemian taloudellista vaikutusta liiketoimintaan ja sen näkymiin ei yhtiön mukaan pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

– Tulevaisuuden näkymät ovat vielä sumuiset, mistä johtuen jatkamme liiketoimintamme ohjausta vahvasti kassavirta edellä ja pitämällä investoinnit minimissään, Vikström sanoo.

Hänen mukaansa kysyntä on heinäkuussa jatkunut vahvana.

– Liikevaihtomme oli heinäkuussa noin 20 miljoonaa euroa, joka on noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Perusliiketoimintamme ilman kesän konsertti- ja tapahtumamyyntiä oli noin 90 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Tällä liikevaihtotasolla arvioimme liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan heinäkuussa noin 3 miljoonaa euroa.