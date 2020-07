Suri: ”Otamme Kiinassa vain ne 5G-sopimukset, joita pidämme kannattavina pidemmällä aikavälillä.”

Korona ja Kiina ovat Nokian toimitusjohtajan Rajeev Surin mukaan suurimmat syyt yhtiön edellisen neljänneksen vaikeuksille. Yhtiön huhti–kesäkuun liikevaihto laski 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Otamme Kiinassa vain ne 5G-sopimukset, joita pidämme kannattavina pidemmällä aikavälillä. Toiseksi keskitymme ominaisuuksiin markkinoilla, joissa on korkeampi tuotto. Pysymme kuitenkin Kiinassa merkittävänä tekijänä, Suri sanoo.

Suri kertoi näkemyksistään Nokian tulosjulkistuksen jälkeen tiedotusvälineille suunnatussa puhelussa tänään.

Surin mukaan yhtiöllä on edelleen Kiinassa 4G-sopimuksia ja se odottaa uusia mahdollisuuksia muun muassa suurten yritysten tietoverkkohankkeista.

Korona on vaikuttanut Nokian 5G-verkkohankkeisiin. Yhtiön mukaan hankkeet ovat lykkäytyneet, mutta eivät peruuntuneet.

– Paljon tästä johtuu asennustyöstä, joka on tietyillä markkinoilla ollut haastavaa kovien koronarajoitusten takia, kertoi talousjohtaja Kristian Pullola.

– Se on rajoittanut hankkeiden valmistumista. Osa hankkeista on siirtynyt eteenpäin, mutta meidän palveluidemme tarve on kasvanut.

Yhtiö päihitti analyytikoiden odotukset, kun se raportoi tehneensä vuoden toisella neljänneksellä 423 miljoonaan euron liikevoiton (ei-ifrs). Analyytikot olivat arvioineet tulokseksi 299 miljoonaa euroa. Tulos kuitenkin laski vuodentakaisesta, jolloin se oli 451 miljoonaa euroa.

Yhtiö nosti näkymiään, esimerkiksi ei-ifrs-liikevoittoprosentin odotetaan olevan 9,5 prosenttia aiemmin ennustetun 9 prosentin sijasta. Silti Nokia arvioi menestyvänsä jatkossa hieman kohdemarkkinaansa heikommin. Surin mukaan syynä on muun muassa keskittyminen kannattavuuden parantamiseen.

– Vähennämme esimerkiksi pienemmän kannattavuuden palveluliiketoimintaa, Suri kertoo.

– Uskomme, että se parantaa kannattavuutemme ja kassavirtaa.

Surin mukaan huhti–kesäkuun osavuosikatsauksen tärkeimmät luvut ovat 7,5 miljardin euron kassa sekä lähes 40 prosentin e-ifrs-bruttokateprosentti.

– 7,5 miljardin euroa näyttää, että meillä on kykyä sijoittaa tutkimukseen ja kehitykseen, sekä kestää Covid-19-myrsky. 40 prosentin bruttokateprosentti kuvaa, että olemme saaneet aikaan kestävää parannusta liiketoiminnalle.

Surin mukaan yhtiötä aiemmin vaivanneet ongelmat verkkotekniikassa ovat suurelta osin ohi, ja muun muassa toimitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen laatu on nyt aiempaa parempi ja erittäin kilpailukykyinen.