Nokia löi analyytikkojen odotukset – toimitusjohtaja Suri: ”Selviä merkkejä paluusta vahvaan asemaan”

Vahva suoritus sai Nokian nostamaan koko vuoden näkymiään.

Verkkolaitevalmistaja Nokian huhti–kesäkuun tulos ylitti selvästi analyytikkojen ennusteet, kun muun muassa tulos ennen veroja vastoin odotuksia oli nousussa. Liikevaihto painui kuitenkin hieman odotettua voimakkaammin.

– Kannattavuus ylitti odotukset, kassavirta parani merkittävästi, näimme selviä merkkejä paluusta vahvaan asemaan mobiiliradioliiketoiminnassa, ja osakekohtainen tulos kasvoi verrattuna edellisvuoteen COVID-19:n aiheuttamista haasteista huolimatta, Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoo osavuosikatsauksessa.

– Nämä tulokset osoittavat, että suorituksemme on parantunut suunnitelmiemme mukaisesti ja että olemme hyvissä asemissa päättämään vuoden merkittävästi vahvemmassa taloudellisessa asemassa.

Nokian liikevaihto putosi toisella vuosineljänne

ksellä 5092 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 5694 miljoonasta eurosta. Infront Datan koostamassa mediaaniennusteessa analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 5276 miljoonan euron liikevaihtoa.

– Nokian liikevaihto laski vuosineljänneksellä johtuen pääasiassa COVID-19:n vaikutuksista sekä jyrkästä laskusta Kiinassa perustuen harkitsevaan menettelytapaamme kyseisellä markkinalla, Suri sanoo.

– Liikevaihto laski myös johtuen proaktiivisista toimenpiteistämme supistaa matalakatteista palveluliiketoimintaa. Odotamme, että valtaosa COVID-19:n vuoksi toteutumattomasta vuosineljänneksen myynnistä siirtyy tuleville kausille.

Bruttokate (ei-IFRS) ylsi kuitenkin hieman odotettua vahvemmaksi 2017 miljoonaan euroon, kun odotus oli ollut 1924 miljoonaa euroa. Vertailukaudella bruttokate oli 2117 miljoonaa euroa.

Liikevoitto sen sijaan ylitti ennusteet selvästi. Yhtiö onnistui tekemään neljänneksellä liikevoittoa (ei-IFRS) 423 miljoonaa euroa, kun analyytikot olivat arvioineet tulokseksi 299 miljoonaa euroa. Tulos kuitenkin laski vuodentakaisesta, jolloin se oli 451 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja (ei-IFRS) taas nousi 403 miljoonaan euroon 359 miljoonasta eurosta. Analyytikot olivat povanneet tuloksen putoavan 215 miljoonaan euroon.

Osakekohtainen tulos (ei-IFRS) nousi 0,06 euroon 0,05 eurosta. Analyytikot olivat odottaneet 0,03 euron tulosta.

– Hyvän kehityksemme jatkuminen näkyi neljänneksen päättymisen jälkeen julkistamistamme uutisista. Kerroimme muun muassa ohjelmistopäivityksestä, joka mahdollistaa miljoonien, yli 350 asiakkaan käyttöön ottamien Nokia 4G/LTE radioiden siirtymisen saumattomasti 5G:hen, Suri sanoo.

– Mobile Access -liiketoiminnassa näimme hyvää kehitystä radiotuotevalikoimassamme, jossa tuotesuunnitelmamme vahvistuvat, kustannukset laskevat, ja tuotteiden suorituskyky on nousussa. Nokialla on erityisen vahva tuotevalikoima keskikaistan mobiiliradioissa, joita on otettu käyttöön 55 asiakkaalla, ja ensimmäinen C-Band-verkko otettiin koekäyttöön Yhdysvalloissa tämän neljänneksen aikana.

Nokialla oli osavuosikatsauksen koostamisen aikaan 83 5G-asiakassopimusta.