Nissan odottaa 4,5 miljardin dollarin tappioita tältä tilivuodelta

Kulujen leikkaukset ovat supistaneet tappioita.

Autonvalmistaja Nissan synkentää koko tilikauden tulosta koskevaa arviotaan. Se odottaa 470 miljardin jenin eli noin 4,5 miljardin dollarin liiketappiota.

Japanilaisen Nissanin näkemys maaliskuussa päättyvän tilikauden tilanteesta on rajusti huonompi kuin analyytikoiden. Analyytikot olivat arvioineet, että tilikauden liiketappio paisuisi 216 miljardiin jeniin edellisen tilikauden 40,5 miljardista jenistä.

Huhti-kesäkuussa Nissan teki 154 miljardin jenin liiketappion, kun analyytikot olivat odottaneet 253 miljardin jenin tappiota. Yhtiön liikevaihto puolittui 1170 miljardiin jeniin.

Koronapandemia laski autojen myyntiä, mutta kulujen leikkaukset supistivat tappiota. Uutistoimisto Bloombergin nimettömänä pysyttelevän lähteen mukaan Nissan sulkee kolme tuotantolinjaa ja vähentää 14 000 työpaikkaa maailmanlaajuisesti viime vuonna ilmoitetun 12 500 työpaikan sijaan. Lisäksi se sulkee kaksi vuokraamaansa toimistoa Japanissa.

Nissan arvioi, että se myy 4,13 miljoonaa ajoneuvoa tänä vuonna, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Nissan on ollut vaikeuksissa jo kaksi vuotta, ja koronapandemia on pahentanut tilannetta. Carnoraman analyytikko Takeshi Miyao arvioi että yhtiön johto ei pysty poistamaan koronaviruksen vaikutuksia, yrittävätpä he miten kovasti tahansa.

Nissanin osake on laskenut tänä vuonna 35 prosenttia, kun sen japanilaisten kilpailijoiden Toyotan ja Honda osakkeet ovat halventuneet noin 14 prosenttia. Nämä yhtiöt todennäköisesti yltävät tänä vuonna positiiviseen tulokseen.

Nissanin suurin osakkeenomistaja on ranskalainen autonvalmistaja Renault, joka kertoi tiedotteessaan, että Nissanin romahdus supistaa sen nettotulosta 1,2 miljardilla eurolla. Renault julkistaa osavuosikatsauksensa huomenna.