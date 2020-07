Lippurahojen palautus Finnairilta kestää – hakemuksista käsittelemättä vielä kolmasosa

Koronapandemia seisautti lennot, ja Finnairin peruutetuista lennoista palautettavien rahojen saamisessa kestää. Yhtiö on saanut neljässä kuukaudessa yhtä paljon palautuspyyntöjä kuin normaalisti kolmessa vuodessa.

Finnair on saanut neljässä kuukaudessa rahojen palautuspyyntöjä yhtä paljon kuin normaalisti kolmessa vuodessa, yhtiö kertoo tulostiedotteessaan.

Hakemuksista on nyt käsitelty noin kaksi kolmasosaa, ja yhtiö on palauttanut asiakkaille helmi–kesäkuussa yli 270 miljoonaa euroa.

– Palautuksia maksetaan vielä arviolta noin 100 miljoonaa euroa, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner arvioi tiedotteessa.

Hän pahoittelee viivettä ja kertoo, että yhtiö on lisännyt merkittävästi hakemusten käsittelijöitä ja kehittäneet robotteja nopeuttaaksemme käsittelyä.

Finnair jatkaa säästöjä. Toukokuussa se kertoi tavoittelevansa lähes 80 miljoonan euron pysyviä vuotuisia säästöjä vuoden 2022 alusta alkaen viime vuoteen verrattuna.

Manner kertoo, että säästöjä haetaan kiinteistö-, lentokoneiden vuokraus-, myynti- ja jakelu-, it- ja hallintokuluista sekä palkka- ja palkitsemisrakenteista. Yhtiö jatkaa myös toimintojensa tehostamista, digitalisointia ja automatisointia.

– Lisäksi sopeutamme volyymisidonnaisia kulujamme kysynnän mukaisesti, missä on auttanut muun muassa Suomen joustava lomautuskäytäntö, hän sanoo.

Syyskuussa lennetään puolet viimevuotisesta

Finnair kasvattaa heinä–syyskuussa kapasiteettiaan portaittain siten, että se operoi heinäkuussa noin neljänneksen lennoista verrattuna viimevuotiseen. Se aikoo nostaa osuutta noin 50 prosenttiin syyskuussa.

Yhtiö huomauttaa, että koronapandemian kehitykseen ja matkustusrajoitusten purkamisen aikatauluun liittyy kuitenkin epävarmuuksia, minkä vuoksi liiketoiminnan näkyvyys on heikko eikä yhtiö anna liikevaihtoa koskevaa ohjeistusta kolmannelle vuosineljännekselle.

Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketappio on kolmannella vuosineljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö perustelee tätä liikenteen uudelleenkäynnistämiseen liittyvillä kustannuksilla ja sillä, että se operoi yhä huomattavasti normaalia alemmalla kapasiteetilla.

Lisäksi yhtiö toistaa aiemmat ohjeistuksensa ja toteaa, että liikevaihto laskee tänä vuonna olennaisesti viime vuodesta ja vertailukelpoinen liiketappio on huomattava. Samoin Finnairin kapasiteetti laskee olennaisesti viime vuodesta.

Manner huomauttaa osavuosikatsauksessa, että katsauskauteen sisältyi myös valopilkkuja, joista yksi on rahtilentojen kysyntä.

– Rahti muodostikin poikkeuksellisesti yli 70 prosenttia vuosineljänneksen liikevaihdostamme, ja sen kannattavuus oli hyvä.

Manner on myös tyytyväinen tehtyihin rahoitustoimiin ja etenkin 500 miljoonan euron merkintäoikeusantiin, joka ylimerkittiin. Rahoitustoimien ansiosta Finnairin kassa on hänen mukaansa yhä vahva ja sen suuruus on noin 970 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on lähes 28 prosenttia.