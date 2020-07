Konecranesin tulos parani selvästi, tilaukset vähenivät lähes kolmanneksen

Konecranesin tulos parani, mutta saadut tilaukset vähenivät.

Nosturivalmistaja Konecranesin huhti–kesäkuun tulos parani selvästi toisella vuosineljänneksellä, sen sijaan saadut tilaukset laskivat.

Konecranes antoi viime viikolla koko vuotta koskevan ohjeistuksen.

Sen mukaan koko vuoden liikevaihto laskee viime vuodesta, samoin kuin oikaistu käyttökateprosentti.

Konecranes antoi tällöin myös ennakkotietoja toisen neljänneksen tuloksestaan ja liikevaihdosta.

Konecranesin tulos ennen veroja parani viime vuoden 27,9 miljoonasta eurosta 42,4 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos nousi 0,25 eurosta 0,38 euroon.

Saadut tilaukset laskivat lähes kolmanneksen eli 822,7 miljoonasta eurosta 581,5 miljoonaan euroon.

Liikevaihto laski 11,3 prosenttia eli 794,0 miljoonasta 704,7 miljoonaan euroon. Tästä jäi oikaistua liiketulosta 48,5 miljoonaa euroa 60,9 miljoonan euron sijaan.

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy Konecranesin mukaan edelleen merkittävää epävarmuutta koronan takia. Kysyntäympäristössä on nähtävissä parempia merkkejä teollisuuden asiakassegmenteissä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa huhti–kesäkuuhun verrattuna.

Kysyntä on kuitenkin edelleen heikompaa kuin viime vuoden lopussa. Tällä hetkellä kysyntäympäristö on Euroopassa vakaampi kuin Pohjois-Amerikassa. Kysyntä on parantunut Kiinassa alkuvuoteen verrattuna, mutta kysyntäympäristö on vaisu muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne on supistunut, ja monet satamaoperaattorit lykkäävät päätöksentekoa. Konttienkäsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät.

Konecranes odottaa koko vuoden liikevaihtonsa laskevan viime vuodesta ja oikaistun ebita-kateprosentin heikkenevän.