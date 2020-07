Muutkin rokotteita kehittävät yhtiöt ovat nousussa.

Bioteknologiayhtiö Modernan osakkeet ovat tänään iltapäivällä nousseet New Yorkissa noin 15 prosentin tahtia ennen varsinaisen kaupankäynnin alkua, kun yhtiö ilmoitti sen mRNA-rokotteen tuottaneen koronavirusvasta-aineita kaikilla testihenkilöillä.

Yhdysvaltalaisyhtiön tulos on tähän asti yksi lupaavimmista edistysaskeleista koronarokotteen löytämisessä.

– Hyvä uutinen on se, että tämä rokote tuotti vasta-aineita, eikä mitä vain vasta-aineita, vaan neutraloivia vasta-aineita, Kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtaja Anthony Fauci sanoi uutistoimisto Bloombergille.

– Tulos on todella lupaava.

Ongelmaton Modernan tutkimustulos ei kuitenkaan ole, sillä yhtiö ilmoitti osan potilaista saaneen rokotteesta voimakkaita sivuvaikutuksia.

Myös niiden määrä on herättänyt huolta. Duke Human Vaccine -instituutin lääkäri Tony Moody sanoi Bloombergille, että on ”epätavallista”, että rokotteella on yhtä paljon sivuvaikutuksia kuin Modernan koronavirusrokotteella.

Modernan eteneminen on vetänyt myös muut rokotteita kehittävät yhtiöt nousuun.

– Yleisesti näemme, että mRNA-alusta on nyt validoitu lähestymistapa, Salveen Richterin johtamat Goldman Sachsin analyytikot kirjoittavat katsauksessaan.

Modernan kilpailijoista muun muassa Biontech oli noussut 4,9 prosenttia, Pfizer 1,7 prosenttia ja Inovio Pharmaceuticals 2,1 prosenttia ennen New Yorkin pörssien aukeamista.

Euroopassa rokotekehittäjistä Astrazeneca oli noussut 3,3 prosenttia ja Sanofi 1,4 prosenttia.