EU:n komissio siunasi Lufthansan jättimäisen pelastuspaketin

Lentoyhtiön osakkeenomistajat äänestävät ohjelmasta, joka tuo Saksan valtion yhtiön suuromistajaksi.

Lentoyhtiö Lufthansa on saanut EU:n komission hyväksynnän yhdeksän miljardin euron pelastuspaketille, jolla Saksan hallitus aikoo pitää jättiyhtiön hengissä yli koronakriisin. Tuen hyväksynnälle asetettiin ehtoja. Lufthansa ei saa maksaa osinkoja ennen kuin valtion apu on maksettu takaisin eikä tehdä yritysostoja. Lisäksi yhtiön on tehtävä tilaa kilpaileville lentoyhtiöille Frankfurtin ja Münchenin lentokentillä.

Pelastusohjelma on myös Lufthansan osakkeenomistajien tarkasteltavana torstaina. Toimitusjohtaja Carsten Spohr varoitteli kokouksen edellä, että ellei pakettia hyväksytä, voi Lufthansa ajautua konkurssiin.

Virtuaaliseen yhtiökokoukseen on rekisteröitynyt 38 prosenttia äänivallasta, ja pelastusohjelman hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö.

Pelastusoperaatio sai ilmaan siipiensä alle, kun yhtiön suuromistaja Heinz Hermann Thiele ilmoitti tuestaan paketille, vaikka on aiemmin suhtautunut siihen kriittisesti. Thielellä on Lufthansasta 15,5 prosentin omistusosuus. Hän olisi siten voinut yksin kaataa tukipaketin. Thielen mukaan tärkein tavoite on välttää yhtiön vararikko.

– On kaikkien Lufthansan työntekijöiden etu, että johto voi pian aloittaa neuvottelut tarvittavista rakenneuudistuksista, Thiele sanoi Frankfurter Allgemeine Zeitung -lehdelle.

Saksan hallitus pääomittaa Lufthansaa kuudella miljardilla eurolla ja takaa lainoja kolmen miljardin edestä. Saksan valtio ottaa samalla yhtiöstä 20 prosentin omistusosuuden.

Työntekijät taipuivat puolen miljardin säästöihin

Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz kehotti osakkaita antamaan ohjelmalle tukensa, vaikka valtion tulo omistajaksi laimentaa nykyisten osakkeiden arvoa.

– Tarjous on hyvä, ja osakkaiden tulisi hyväksyä se, Scholz kehotti.

Tukea on tulossa myös työntekijäpuolelta. Yhtiö ja sen matkustamohenkilökunnan liitto UFO kertoivat sopineensa 500 miljoonan euron säästöpaketista, johon kuuluu muun muassa työtuntien vähennyksiä, palkattomia lomia sekä eläkepaketteja. UFO:n jäsenten on vielä hyväksyttävä sopimus.

Lufthansa on varoittanut joutuvansa joka tapauksessa vähentämään tuhansia työpaikkoja, koska lentojen kysyntä pysyy alamaissa vuosien ajan. Lufthansa arvioi, että sen lentojen määrä jää syyskuuhun mennessä vielä 60 prosenttia alle koronaa edeltävän tason.

Yhtiökokouksen hyväksyntä ei ole viimeinen rasti paketin hyväksynnässä. Halpalentoyhtiö Ryanair, joka on pitkään arvostellut perinteisen kansallisten lentoyhtiöiden saamia valtiontukia, ilmoitti aikovansa valittaa tuesta EU-tuomioistuimeen.