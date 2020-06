Telia myy Turkcell-omistuksensa noin 470 miljoonalla eurolla

Telia myy omistuksensa Turkcellistä Turkin valtion rahastolle.

Teleoperaattori Telia on sopinut myyvänsä 24 prosentin osuutensa turkkilaisesta Turkcell-operaattorista Turkin valtiolliselle hyvinvointirahastolle.

Kauppasumma on 530 miljoonaa dollaria eli noin 470 miljoonaa euroa, Telia kertoo yöllä julkaistussa tiedotteessaan.

Telia kertoi neuvottelevansa osuuden myynnistä kyseisellä summalla jo tiistaina, jolloin uutistoimisto Bloomberg kertoi asiasta lähteiden perusteella.

Telia myy kaupassa 47,1 prosentin omistuksensa Turkcell Holdingista, jonka ainoa liiketoiminta on omistaa 51,0 prosenttia pörssilistatusta Turkcellista. Telian omistusosuus Turkcellista on siten 24 prosenttia.

Sopimus myös lopettaa kaikki Turkcellin ja Turkcell Holdingin omistajien väliset riidat ja kanteet. Näitä kiistoja osapuolilla on ollut vuodesta 2005.

Telian toimitusjohtaja Allison Kirkby sanoo tiedotteessa, että yrityskauppa tuo ratkaisun pitkäaikaiseen lakiumpikujaan, vähentää Telian riskejä ja velkaantumista sekä parantaa yhtiön likviditeettiä.

Telia arvioi saavansa yrityskaupasta Ruotsin kruunuissa noin viisi miljardia kruunua. Telia on kirjannut omistuksensa arvoksi kahdeksan miljardia kruunua, joten tappiota pääomaan joudutaan kirjaamaan toiselle neljännekselle kolme miljardia dollaria.

Kaupalla on myös merkittäviä valuuttakurssivaikutuksia. Telian valuuttakurssitappiot kaupasta ovat 17 miljardia kruunua, koska Turkin liira on heikentynyt suhteessa kruunun sillä ajalla, kun Telia on omistanut Turkcell Holdingia. Tällä tappiolla ei ole vaikutusta pääomaan tai kassavirtaan, Telia korostaa.

Telia arvioi, että kauppa saadaan päätökseen toiselle neljänneksellä.