Tämä suomalaisfirma hyötyy isosti koronasta – antoi positiivisen tulosvaroituksen ja osake rajussa nousussa

Kuitukangasvalmistajan pyyhintäkankaille on vientiä pandemian aikana. Lisäksi yhtiön tuotantoketju on rullannut mallikkaasti koronahäiriöistä huolimatta.

Kuitukangasvalmistaja Suomisen koronapandemian sumentamat näkymät ovat kirkastuneet kevään aikana sen verran, että yhtiö pystyi tänään antamassaan positiivisessa tulosvaroituksessa poistamaan näkymistään arvion koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta.

Suominen arvioi nyt tuloksensa kasvavan tänä vuonna ”merkittävästi” viime vuoden 8,1 miljoonasta eurosta. Jo huhtikuussa yhtiö ennakoi tulokseensa ”selvää” parannusta, mutta varoitti siihen liittyvän epävarmuutta koronapandemian takia.

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky sanoo, että koronapandemiaan liittyvät epävarmuustekijät ovat selkeytyneet loppukevään aikana.

– Osion poisto näkymistä ei tarkoita sitä, että näkisimme yhtäkkiä kirkkaasti pandemian kaikki tulevat vaikutukset, mutta olemme nyt eläneet pidempään korona-aikaa ja koko toimintaketjumme on harjoitellut erityisolosuhteissa toimimista usean kuukauden, Helsky sanoo uutistoimisto Startelille.

Pandemian suurimmat Suomiselle aiheuttamat riskit liittyvät yhtiön omien, asiakkaiden tai raaka-ainetoimittajien tehtaiden mahdollisiin tuotantohäiriöihin sekä laitosten logistiikkaketjujen katkoksiin.

– Nämä epävarmuudet eivät ole poistuneet mutta ainakin ne ovat maltillisemmat, Helsky sanoo.

Suomisen osake on ollut tänään reippaassa nousussa Helsingin pörssissä. Kello 15.30 aikaan osake liikkui 12,2 prosentin nousussa 3,69 eurossa.

Hengitysmaskibisnes alkutekijöissään

Koronapandemia kasvatti Suomisen kuitukangastuotteiden myyntimääriä ensimmäisen neljänneksen loppupuolella kaikilla markkina-alueilla. Helsky sanoo, että tuotteiden hyvä kysyntä on jatkunut koronakriisin aikana toisella neljänneksellä.

– Koronakurimus on vain jatkunut, ja kysyntä kuitukankaille on kaiken kaikkiaan ollut hyvää johtuen koronavaikutuksesta. Isoin vaikutus on tullut pyyhintätuotteista, Helsky sanoo.

Suominen on kevään aikana kehittänyt valmiuttaan valmistaa hengityssuojaimiin soveltuvia kuitukankaita, mutta sen vaikutus Suomisen myyntiin on hyvin pieni.

– Lähdimme mukaan hengityssuojaimiin käytettävien kankaiden valmistukseen auttaaksemme ja kantaaksemme kortemme kekoon. Se ei ole meille merkittävä bisnes, Helsky sanoo.

Tuotanto pyörinyt hyvällä tasolla

Suominen on pystynyt pitämään tehtaansa pääsääntöisesti toiminnassa koronakevään aikana. Yhtiön kahdeksasta tehtaasta kaksi sijaitsee Euroopan pahimmalla korona-alueella Pohjois-Italiassa.

Tuotanto on keskeytynyt vain tehdastilojen säännöllisten desinfiointien ajaksi.

– Olemme pystyneet ajamaan tuotantolaitoksia hyvällä tuotantotasolla, vaikka olosuhteet ovat olleet aikalailla merkilliset, Helsky sanoo.

Suominen on onnistunut myös turvaamaan raaka-aineidensa saannin ilman suurempia viiveitä, vaikka osa yhtiön käyttämistä raaka-aineista tulee Kiinasta.