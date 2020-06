Valmet ostaa Solidiumin osuuden Neleksestä 179 miljoonalla eurolla

Valtion sijoitusyhtiö Solidium omistaa venttiiliyhtiö Neleksestä lähes 15 prosenttia. Valmet ostaa koko potin. Solidium omistaa Valmetista noin 11 prosenttia.

Konepajakonserni Valmet ostaa valtion sijoitusyhtiö Solidiumilta sen koko 14,9 prosentin osuuden venttiiliyhtiö Neleksestä.

Kauppahinta on 8,0 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 179 miljoonaa euroa, Valmet ja Solidium kertovat tiedotteissaan. Kauppa toteutetaan käteisellä.

Neleksen on määrä syntyä kesäkuun lopussa Metson Flow Control -liiketoiminnasta Metson osittaisjakautumisena osana Metson ja Outotecin fuusiota.

– Tavoitteenamme on kasvattaa omistusta, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä, sanoo Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine tiedotteessa.

Laineen mukaan osakkeiden hankinnan strategisia perusteita tukee myös se, että Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja teollisuudenaloja ja ne hyötyvät samoista megatrendeistä.

Solidium puolestaan kertoo tiedotteessaan uskovansa, että Valmet menestyvänä teollisena toimijana ja tulevan Neleksen suurimpana omistajana pystyy edesauttamaan yhtiön kannattavaa kasvua ja arvonluontia. Solidium on Valmetin suurin osakkeenomistaja 11,1 prosentin omistusosuudella.

Osakekauppa on tarkoitus toteuttaa arviolta 1. heinäkuuta, kun Metson jakautuminen on astunut voimaan ja Neleksestä on tullut itsenäinen pörssiyhtiö.

Valmet kertoo, että se rahoittaa Neleksen osakkeiden hankinnan ottamalla uuden lainan.