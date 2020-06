Pörssit rysähtivät torstaina reippaasti, ja sitä osattiin jo odottaa – ”Olemme ihmetelleet monta viikkoa, miten voi olla noin kova nousu”

New Yorkin pörssin edusta torstaina. Pörssikurssit rysähtivät voimakkaasti torstaina.

Torstain kurssilasku oli odotettavissa, ja lisälaskuakin voi olla luvassa, Nordean osakestrategi Antti Saari sanoo. Hän arvioi, että nousuun kuitenkin palataan.

Osakkeiden arvot tulivat torstaina voimakkaasti alas. Euroopassa nähtiin selvää laskua, ja New Yorkin pörssi rysähti eniten sitten maaliskuun. Dow Jones -indeksi upposi liki seitsemän prosenttia. Helsingin pörssi laski 3,8 prosenttia.

Perjantaina kurssit ovat lähteneet hyvin loivaan nousuun Euroopan pörsseissä.

Korjausliikettä ehdittiin jo markkinoilla odotella, koska osakkeiden arvot olivat ehtineet nousta Yhdysvalloissa osin jopa samalla tasolle kuin ennen koronavirusta.

Nordean päästrategi Antti Saari ei olekaan kovin yllättynyt torstain kurssilaskusta.

– Aika harvoin kriiseistä palautuminen etenee suoraviivaisesti. Pelkästään se, että osakekurssit ehtivät nousta niin voimakkaasti, antoi odottaa, että jossain vaiheessa tulee vähän isompi korjausliike, Saari kertoi uutistoimisto Startelille.

Saari arvioi, että moni sijoittaja jäi vielä odottamaan keskiviikkoista Yhdysvaltain keskuspankki Fedin kokousta.

– Kun sieltä ei tullut mitään isompia tukitoimia, niin moni sai tekosyyn kotiuttaa voittoja.

Saari kertoo, että laskua voi tulla vielä lisääkin. Siihen viittaa se, että monet sijoittajakyselyt osoittavat sijoittajien suhtautuvan tulevaan edelleen varovaisesti.

– Markkinat voivat laskea vielä 5–10 prossaa tai mahdollisesti kyykätä enemmänkin. Ajattelen, että siitä eteenpäin suunta kääntyy taas ylös.

Moni jäi kurssinoususta rannalle

Nyt päättynyt – tai ainakin tauolla oleva – voimakas kurssinousu ja sen aikana tapahtuneet asiat ovat olleet monelle analyytikolle ja strategille mysteeri. Näin myös Saarelle.

Kun taloudesta ei ole löytynyt tukea voimakkaille nousuille, herää epäilys, että taustalla olisi niin sanotut trendejä seuraavat treiderit. Näillä tarkoitetaan sellaisia hintanousuja ja -laskuja ennakoivia sijoittajia, jotka eivät normaaleissakaan oloissa tutki yhtiöiden tuloksentekokykyä, vaan pyrkivät hyötymään markkinoiden suunnasta.

Usein näiden treidereiden kaupankäynti perustuu pitkälle automaattisesti toimiviin algoritmeihin, jotka tulkitsevat markkinoiden suuntaa.

Saari kuitenkin tyrmää tämän teorian.

– Sehän tässä ihmeellistä onkin, että kaikki trendin seuraajat ja systemaattiset kaupankäyjät ovat jääneet rannalle tästä kurssinoususta.

Rannalle on jäänyt ilmeisesti moni muukin, sillä volyymit Saaren mukaan olleet kurssinousun aikana olleet varsin maltillisia.

– Tosi moni ei uskaltanut lähteä nousuun mukaan. Olen kuullut monen kommentoivan, että nousu oli niin iso ja nopea, että iso raha ei ehtinyt mukaan. Olemme ihmetelleet jo monta viikkoa, että miten voi olla noin kova nousu ja samaan aikaan sijoittajien tunnelmat ovat niin synkät.

Saaren mukaan kurssinousua ei selitä sekään, että markkinoilla olisi ollut paljon uusia sijoittajia, sillä niiden osuus on kuitenkin ollut niin pieni kokonaismäärästä.

Kurssi kääntynee taas loppukesästä

Saari uskoo, että nyt käsillä oleva lasku on kaikesta huolimatta väliaikaista.

– Todennäköisintä on, että tämä on mutka matkassa. Ehkä kesälomien jälkeen tai heinäkuussa taas on luvassa nousua.

Saari perustelee myöhemmin koittavaa nousua sillä, että talouskasvuun riittää vielä pumppausvaraa.

– Aika hyvin keskuspankit ja valtiot ovat tehneet selväksi, että uusia tukitoimiakin löytyy tarvittaessa. Niitä vastaan pelaaminen ei ole historiassa osoittautunut kovin kannattavaksi.