Tanskan pankkivalvoja ilmoitti Danske Bankin toiminnasta poliisille

Pankkivalvojan mukaan Danske Bank ei ole varmistanut arvopapereiden todellisia ostajia ja myyjiä, mikä on mahdollistanut niin sanottuja wash trade -kauppoja. Näissä kaupoissa ostaja ja myyjä on sama taho.

Tanskan pankkivalvoja on ilmoittanut Tanskan poliisille, että Danske Bank on laiminlyönyt valvontavelvoitteitaan. Pankkivalvojan mukaan Danske Bank ei ole varmistanut todellisia arvopapereiden ostajia ja myyjiä.

Pankkivalvojan mukaan Danske Bank on rutiininomaisesti suostunut toteuttamaan kauppoja päivittämättä osakkeiden omistustietoja.

Käytännössä tämä on mahdollistanut niin sanottuja wash trade -kauppoja. Näissä kaupoissa ostaja ja myyjä on sama taho. Tällaisilla kaupoilla voidaan keinotekoisesti nostaa tai laskea arvopapereiden arvoa markkinoilla. Toinen syy tällaisiin kauppoihin voi olla palkkioiden maksaminen pankille toimista, joista ei haluta jäävän virallista jälkeä. Wash trade -kaupat ovat laittomia.

Pankkivalvoja ei ole tutkinut, että onko Danske Bankin kaupoilla ollut vaikutusta markkinahintoihin.

Danske Bankin sääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja Philippe Vollot kertoi, että pankki on alkanut korjata käytäntöjään viime vuonna.

Danske Bank on edelleen tutkittavana myös rahanpesusyytöksistä. Poliisille on myös ilmoitettu, että pankki on antanut yksityissijoittajille huonoja sijoitusneuvoja.

Danske Bankin osakkeen arvo on tänään iltapäivällä ollut 0,4 prosentin laskussa oltuaan aiemmin päivällä 3,7 prosentin nousussa Kööpenhaminan pörssissä.