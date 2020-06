Verkkokauppa.com siirtyi Helsingin pörssin päälistalle – yhtiön kurssi ampaisi tukevaan nousuun

Koronapandemia ei hetkauttanut keväällä aloitettuja listautumissuunnitelmia.

Vähittäiskauppa Verkkokauppa.com siirtyi perjantaina Helsingin pörssin päälistalle, Nasdaq Helsinki kertoo.

Yrityksen toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo STT:lle, että päälista on ollut Verkkokauppa.comin selkeänä tavoitteena ja että yhtiö on siirtynyt sitä kohti määrätietoisesti.

– Yhtiön näkyvyys kohenee, ja uskomme, että sillä on positiivinen vaikutus myös kaupankäyntiin ja likviditeettiin. Se mahdollistaa myös laajemman omistajapohjan kansainvälisesti, Porkka sanoo.

Yritys on ollut listautuneena Nasdaqin First North -kasvumarkkinalle vuodesta 2014 alkaen. Nasdaqin mukaan kyseessä on kahdeksas kerta, kun First Northiin listautunut yritys siirtyy pörssilistalle.

Kyseessä on toinen listautuminen Helsingin pörssin päälistalle tänä vuonna. Verkkokauppa.comin hallitus päätti aloittaa selvitystyön listasiirtymisestä helmikuun puolivälissä. Samaan aikaan lemmikkieläintarvikkeita myyvän Mustin ja Mirrin taustayhtiö Musti Group listautui suoraan päämarkkinalle.

Koronapandemia ei Porkan mukaan vaikuttanut millään lailla Verkkokauppa.comin listautumisintoon. Hän huomauttaa, että yhtiö ei ole missään kohdassa muuttanut ohjeistustaan tälle vuodelle.

– Olemme pystyneet viemään päälistasiirtoon liittyviä valmisteluja normaalisti eteenpäin, Porkka sanoo.

Yhtiö kuuluu pörssissä markkina-arvoltaan keskisuuriin yhtiöihin. Se aloitti taipaleensa päälistalla noin viiden euron osakehintaan. Edellisinä päivinä laskenut osake oli perjantaina puolenpäivän aikoihin runsaan neljän prosentin nousussa.