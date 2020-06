Vaisalan toimitusjohtaja jää eläkkeelle, tilalle tulee Nokia-taustainen Kai Öistämö

Kai Öistämö siirtyy Vaisalan toimitusjohtajaksi.

Ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistuneen Vaisalan hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Kai Öistämön. Hän aloittaa työnsä viimeistään lokakuun alussa.

14 vuotta asemassa toiminut nykyinen toimitusjohtaja Kjell Forsén jää eläkkeelle vuoden loppuun mennessä. Loppuvuonna hän keskittyy tukemaan sitä, että toimitusjohtajan vastuut siirtyvät Öistämölle sujuvasti.

Tällä hetkellä Öistämö työskentelee operatiivisena johtajana yhdysvaltalaisessa teknologiayhtiö InterDigitalissa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Nokiassa useissa johtotehtävissä ja vuosina 2006–2014 johtokunnan jäsenenä.

Öistämö on väitellyt tekniikan tohtoriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta.

– On suuri kunnia tulla osaksi Vaisalan tiimiä. Vaisalalla on pitkä ja vakuuttava historia sään- ja teollisten mittausratkaisujen edelläkävijänä. Ilmastonmuutoksen ja muiden suurten globaalien haasteiden aikana Vaisalan tieteeseen pohjautuvilla innovaatioilla on yhä suurempi rooli, Öistämö sanoo tiedotteessa.

Helsingin pörssissä listatun Vaisalan vuoden 2019 liikevaihto oli 404 miljoonaa euroa ja liiketulos verojen jälkeen 34 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia liikevaihdosta.