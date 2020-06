Björn Wahlroos: Koronakriisi jäi niin lyhyeksi, ettei aika riittänyt miljardisijoituksiin

Sammolle pandemia on merkinnyt lyhyellä ajalla, lähinnä maaliskuun aikana, merkittäviä varallisuusarvojen laskuja, hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi.

Vaikka kukaan ei tiedä, yltyykö koronaviruspandemia vielä uudelleen, näyttää intensiivisin vaihe Björn Wahlroosin mukaan jäävän huomattavasti lyhyemmäksi kuin finanssikriisi.

Koronakriisi on finanssikonserni Sammon puheenjohtajan Björn Wahlroosin mukaan ollut niin lyhyt ja kova, että ajanpuutteen vuoksi on ollut mahdotonta tehdä miljardien eurojen sijoituksia samalla tavalla kuin vuonna 2009.

Sampo järjesti tänään yhtiökokouksensa virtuaalisesti ja Wahlroos piti perinteisen avausesitelmänsä videoituna. Hän kertoi siinä, että Sammolle pandemia on merkinnyt lyhyellä ajalla, lähinnä maaliskuun aikana, merkittäviä varallisuusarvojen laskuja.

– Sammon investointisalkku menetti arvostaan noin 1,5 miljardia euroa maaliskuun aikana, hallituksen puheenjohtajana jatkava Wahlroos sanoi.

Huhtikuun aikana tuli jo noin kolmannes takaisin ja Wahlroosin mukaan sama suunta on jatkunut toukokuussa, mutta lopulliset luvut eivät ole vielä valmiita.

Wahlroos kuvasi Sampoa konservatiiviseksi sijoittajaksi, ja se on hänen mukaansa kestänyt vastoinkäymiset varsin hyvin. Ne ovat tarjonneet yhtiölle mahdollisuuden sijoittaa varojaan ja tasettaan uudelleen.

Wahlroos vertasi koronakevättä finanssikriisiin, joka puhkesi toden teolla vuonna 2008 ja riepotteli taloutta roimasti myös seuraavana vuonna. Vaikka kukaan ei tiedä, yltyykö koronaviruspandemia vielä uudelleen, näyttää intensiivisin vaihe nyt Wahlroosin mukaan jäävän huomattavasti tuolloista lyhyemmäksi.

– Siksi vastaavia monimiljardisijoituksia, joita teimme vuonna 2009, ei kerta kaikkiaan ehtinyt tehdä, mutta sen, minkä teimme, oli viisasta ja sen tuloksia näemme lähikuukausina ja vuosina, hän sanoi.

Vakuutuksista ei ei suurta miinusta

Sammon sijoitusten takapakki ei Wahlroosin mielestä näytä nyt erityisen suurelta. Myös konsernin vakuutus- ja pankkitoiminta vaikuttavat selviytyvän varsin hyvin.

Koronakriisi on vaikuttanut Sammon kolmeen vakuutuslajiin, mutta vakuutuksista ei Wahlroosin mukaan tule ainakaan suurta miinusta. Vakuutusyhtiölleen Ifille hän odottaa hyvää koko vuoden tulosta.

Matkavakuutusasiakkailtaan yhtiö on saanut 50 000 vahinkoilmoitusta. Yksittäiset summat ovat Wahlroosin mukaan kuitenkin pieniä ja jälleenvakuutus osaltaan kutistaa tappioita.

Yritysten keskeytymisvakuutuksia, joihin kriisi vaikuttaa, Sammolla on taas vain vähän.

Liikennevakuutuksissa korvausten määrä on puolestaan kutistunut, kun liikenne on vähentynyt ja onnettomuuksia ja vahinkoja on sattunut tavallista harvemmin.

Luottotappiot eivät paisu kriisinomaisesti

Sampo on pankkikonserni Nordean suuromistaja. Alkuvuonna alan osakkeet romahtivat. Wahlroos arvioi, että sijoittajat ilmeisesti pelkäsivät, että pankki- ja luottotappiot lähtisivät erittäin voimakkaaseen nousuun.

– Luottotappiot varmaan jonkin verran nousevat, mutta emme näe kriisinomaista luottotappioiden kehitystä, Wahlroos sanoi.

Hän huomautti, että Nordea vahvisti muista syistä jo viime vuonna luottotappiovarauksiaan ja jatkoi niiden paisuttamista alkuvuonna. Sillä on nyt 400 miljoonaa euroa kohdentamattomia luottotappiovarauksia. Ne tarjoavat Wahlroosin mukaan lisäpuskuria jo ennestään konservatiiviseen salkkuun.

– Sampo katsoo aika turvallisin mielin seuraavia vuosineljänneksiä, hän sanoi.

Sammon osake on muutamassa viikossa kallistunut yli viidenneksen.

– Olen itsekin kurssinoususta aika lailla yllättynyt, Wahlroos sanoi.

Liikematkustus ei koskaan palaudu

Vaikka osakemarkkinat ovat elpyneet vauhdilla, reaalitaloudella menee kehnommin. Wahlroos mainitsi, että Suomen bruttokansantuote on nyt vuoden 2007 tasolla.

Etenkin nyt tulevaa on vaikea ennakoida, mutta hän olettaa, että lopputulos ei osu kumpaankaan ääriskenaarioon.

– Todellisuus voi osoittautua heikommaksi kuin neutraali skenaario, hän arvioi.

Eri toimialat elpyvät eri tavoin ja osalla toiminta on muuttunut pysyvästi.

– Liikematkustaminen ei koskaan palaudu entiselleen, koska kaikki ovat oppineet kommunikoimaan digitaalisesti, Wahlroos sanoi viitaten omaan videopuheeseensa.