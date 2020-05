SAS ja Norwegian kertoivat yli kolmen miljardin kruunun tappioista – SAS aloittanut neuvottelut uudesta valtiollisesta tuesta

Norwegian on toimitusjohtaja Jacob Schramin mukaan horroksessa.

Pohjoismaiset lentoyhtiöt SAS ja Norwegian kertovat kumpikin miljardien kruunujen tappioista päättyneellä edellisellä vuosineljänneksellä.

SASin neljännesvuosi helmikuusta huhtikuuhun oli 3,7 miljardia Ruotsin kruunua (350 miljoonaa euroa) tappiollinen, yhtiö kertoo. SAS kynti tappiolla jo vuotta aiemmin, jolloin sen tulos jäi 1,2 miljardia kruunua pakkasen puolelle. Tappion syventyessä liikevaihto lähes puolittui 5,3 miljardiin.

Toimitusjohtaja Rickard Gustafson kertoo uutistoimisto TT:lle, että yhtiö on äskettäin aloittanut neuvottelut uudesta pääomituksesta pääomistajiensa eli Ruotsin ja Tanskan valtioiden kanssa. Yhtiö kertoi jo aiemmin tässä kuussa, että valtiot ovat taanneet sille 3,3 miljardin Ruotsin kruunun (300 miljoonan euron) arvoisen lainan. Gustafson toivoo, että uusi tuki voidaan esitellä ensi kuussa.

– Puhumme merkittävästä summasta, hän sanoo.

Muiden lentoyhtiöiden tavoin SAS on lopettanut lähes kaiken lentoliikenteen koronapandemian seurauksena. Yhtiö käynnistää liikenteen uudelleen osalla hiljentyneistä reiteistä kesäkuusta alkaen, mutta Gustafsson odottaa, että kysyntä palaa koronakriisiä edeltävälle tasolle aikaisintaan vuonna 2022.

– Kesä ei tule olemaan sellainen, mitä ennustimme vuoden alussa. Matkustaminen toipuu jonkin verran, mutta se on murto-osa odotetusta.

Norwegian järjestäytyy horroksessa

Norwegian puolestaan kertoo 3,3 miljardin Norjan kruunun (300 miljoonan euron) tappiosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Jo ennen koronakriisiä vaikeuksissa ollut yritys teki vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana kahden miljardin kruunun tappion. Yhtiön liikevaihto laski viidenneksellä 6,5 miljardiin kruunuun.

Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram sanoo Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että yhtiö on horrosvaiheessa. Yhtiö on kevään aikana kehittänyt massiivisen pelastussuunnitelman, jonka osana esimerkiksi yhtiön velkaa muutetaan pääomaksi ja yhtiölle kerätään uutta pääomaa. Myös Norjan valtio on osallistunut yhtiön tukemiseen vajaan kolmen miljardin Norjan kruunun eli noin 280 miljoonan euron lainalla.

– Kun maailma palautuu normaaliksi, olemme valmiina entistä paremman palvelutarjonnan kanssa asiakkaillemme, Schram sanoi.