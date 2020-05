Helsingin pörssi kipusi pitkästä aikaa yli 9 000 pisteen rajan

OMXH on noussut nyt 11,5 prosenttia maaliskuun syöksyn jälkeen.

Myös Euroopan muissa pörsseissä päivä oli nousuvoittoinen.

Helsingin pörssin yleisindeksi kipusi tiistaina pitkästä aikaa yli 9 000 pisteen rajan. OMXH on noussut nyt 11,5 prosenttia maaliskuun syöksyn jälkeen. Indeksi on kulkenut tänä vuonna varsinaista vuoristorataa, sillä ylimmillään OMXH on käynyt 10 766 pisteessä ja alimmillaan 6 686 pisteessä.

Päivän päätteeksi yleisindeksi asettui 2,3 prosentin nousun jälkeen pistelukuun 9 083.

Päivä oli Euroopassa muutenkin nousuvoittoinen, ja yleiseurooppalainen Stoxx 600 -indeksi päätyi prosentin plussalle.

Wall Streetillä kurssit avautuivat illansuussa nousussa. Päivä oli koronakriisin kannalta historiallinen, sillä New Yorkin pörssi avasi pörssisalin ovet taas meklareille. Pörssirakennus Wall Streetillä oli ollut koronan vuoksi suljettuna maaliskuusta lähtien ja kauppaa käytiin tuona aikana etänä.