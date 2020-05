Fortumin vertailukelpoinen tulos laski – markkina ”haasteellinen ja ailahteleva”

Virusepidemialla ei ole toistaiseksi ollut suurta vaikutusta Fortumin liiketoimintaan.

Energiayhtiö Fortumin tulos oli alkuvuonna laskussa, mutta notkahdus jäi ennakoitua loivemmaksi. Liikevaihto laski sen sijaan odotettua enemmän. Yhtiön mukaan virusepidemialla ei ole toistaiseksi ollut suurta vaikutusta liiketoimintaan.

Tulosta paransi osuus energiayhtiö Uniperista. Fortum ilmoitti tässä kuussa nostaneensa omistuksensa saksalaisyhtiöstä yli 73 prosenttiin. Uniper yhdistetään suoraan tulokseen huhti-kesäkuusta lähtien.

Fortumin vertailukelpoinen liiketulos laski tammi-maaliskuussa neljä prosenttia eli 408 miljoonasta eurosta 393 miljoonaan euroon.

Analyytikot odottivat vain 382 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa ennustepalvelu Infrontin keräämässä mediaaniennusteessa.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski sähkön spot-hintojen alenemisen ja muun muassa kaupunkien kaukolämmöstä vastaavan City Solutions -segmentin tuloksen heikentymisen vaikutuksesta. Sähkön hinta laski Pohjoismaissa alkuvuonna selvästi vuotta aikaisemmasta.

Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan yhtiön markkinaympäristö oli alkuvuonna ”haasteellinen ja ailahteleva”.

– Pohjoismaiden hydrologia kääntyi selvästi märemmäksi jo joulukuussa 2019 ja tämä jatkui alkuvuonna, mikä painoi hintoja alaspäin merkittävästi edelleen vuoden 2020 alussa. Maaliskuussa öljyn ”hintasota” ja covid-19-pandemia ravistelivat markkinoita, Lundmark sanoo tiedotteessa.

– Tämä aiheutti lisää hintapaineita jo aiemmin laskeneisiin hyödykkeiden hintoihin ja pohjoismaisiin sähkönhintoihin.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani kuitenkin useimmissa liiketoimintaryhmissä.

– Generation-segmentissä kasvaneen vesivoiman tuotannon positiivinen vaikutus oli suurempi kuin saavutettujen sähkönhintojen laskun vaikutus. Consumer Solutions -segmentin tulos parani jo kymmenentenä peräkkäisenä neljänneksenä, Lundmark toteaa.

– Russia-segmentin tulos oli edellisvuoden tasolla, kun taas City Solutions jäi selvästi vertailukaudesta. City Solutionsin tuloksen heikentyminen johtui osittain rakenteellisista muutoksista, pääasiassa Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä, mutta myös ennätyksellisen lämmin talvi ja alhaiset sähkönhinnat rasittivat segmentin tulosta merkittävästi.

Fortumin osuus Uniperin voitosta oli lähes puoli miljardia euroa, mikä kasvatti ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta 176 prosenttia 1,05 euroon osakkeelta, mistä 0,53 euroa liittyi Uniperiin.

– Vaikka luku sisältääkin Uniperin tuloksen sekä vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä että vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä, tämä on erinomainen aloitus vuodelle.

Virus ei horjuttanut

Lundmarkin mukaan viruspandemian pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia on edelleen mahdotonta arvioida. Fortum on kuitenkin selvinnyt tilanteesta hyvin. Kriittinen sähkön- ja lämmöntuotanto on toiminut häiriöttä. Viruksella ei toistaiseksi ole ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan.

Rasitteena on ollut lähinnä sähkön halpeneminen alkuvuonna.

– Olemme hyötyneet pohjoismaisen sähkönhinnan melko korkeasta suojausasteesta kuluvana vuonna, ja suojauksemme vuodelle 2021 ovat myös tavallista korkeammat, mikä pienentää sähkönhintojen jyrkän laskun vaikutusta, Lundmark sanoo.

Alkuvuonna Fortum laajensi strategisen arvioinnin kattamaan kaukolämpöliiketoiminnot kaikissa Baltian maissa ja Puolassa sekä Järvenpäässä. Arviointi on Lundmarkin mukaan edelleen käynnissä ja etenee suunnitellusti.

Samaan aikaan yhtiö sulauttaa itseensä saksalaista Uniperia ja muokkaa uutta strategiaa.

– Fortum ja Uniper ovat yhdessä Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidivapaan sähkön tuottaja, ja meillä on merkittävä rooli energiamurroksessa. Molempien yhtiöiden hiilestä irtautumiseen tähtäävät toimet etenevät hyvin, Lundmark sanoo.

Fortum uusii tavoitteensa Uniper-kaupan takia

Fortum on perunut pitkäaikaiset tavoitteensa ja aikoo kertoa uusista viimeistään vuoden loppuun mennessä. Yhtiö perustelee muutosta Uniper-kaupalla.

Fortum ilmoitti tässä kuussa nostaneensa omistuksensa saksalaisyhtiöstä yli 73 prosenttiin. Uniper yhdistetään suoraan tulokseen huhti–kesäkuusta lähtien.

Fortum huomauttaa tiedotteessaan, että sen liiketoimintaprofiili on muuttunut Uniperin yhdistelyn jälkeen, eivätkä nykyiset pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet enää ilmennä asianmukaisesti nykyistä liiketoimintaprofiilia.

Tämän vuoksi Fortumin hallitus on tänään päättänyt poistaa alkuvuodesta lähtien sijoitetun pääoman tuottoa ja vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhdetta koskevat tavoitteensa.

Yhtiö pyrkii luomaan Uniperin kanssa yhteisen näkemyksen ja linjaamaan strategiat samansuuntaisiksi tämän vuoden aikana. Linjaukseen on määrä kirjata paitsi pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet laajentuneelle konsernille myös kunnianhimoiset tavoitteet hiilestä irtautumiselle.

Osinkopolitiikkansa Fortum pitää ennallaan. Yhtiö pyrkii edelleen maksamaan vakaata, kestävää ja ajan kuluessa kasvavaa osinkoa, joka on 50–80 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

Luottoluokituksensa Fortum pyrkii pitämään vähintään BBB -tason investment gradena. Fortum seuraa yhä tarkasti vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, jotta se pysyy vähintään luokituksen varmistavalla tasolla. Vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhteelle se ei ole toistaiseksi ole määritellyt erityistä tavoitetta.

Fortumin mukaan se ja Uniper hallitsevat taseitaan, keskittyvät kannattavuuteen, rahavirran optimointiin ja investointien tiukkaan priorisointiin nykyisillä markkinoilla ja nykyisessä liiketoimintaympäristössä.