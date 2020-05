Olvin osakkeilla tehtiin liki 4 miljoonan euron kauppa

Juomayhtiö Olvin A-osakkeella tehtiin aamulla suuri kauppa, jossa vaihtui 90 500 osaketta 42,40 euron kappalehintaan. Koko potin arvo oli 3 87 200 euroa.

Torstaina 14. toukokuuta noin kello 10.30 Olvin A-osake oli pörssin neljänneksi vaihdetuin. Sen kurssi oli kohonnut 0,7 prosenttia 42,30 euroon.

Olvilla on kaksi osakesarjaa. Huhtikuun lopussa päivitetyn omistajaluettelon mukaan Olvin suurin omistaja ovat Olvi-säätiö, jolla on 890 613 A-osaketta. Toiseksi suurimmalla omistajalla, Heikki Hortlingin kuolinpesällä on 99 760 A-osaketta.

20 suurimman omistajan joukossa on myös 14 muuta omistajaa, joilla on vähintään 90 500 A-osaketta. Näihin kuuluvat työeläkevakuutusyhtiöt Varma, Ilmarinen ja Veritas ja useita rahastoja.

Henkilöomistajista Hannu Laakkosella, Ari Lahdella sekä Juha ja Jukka Vidgrénillä on A-osakkeita vähintään kaupassa vaihtunut määrä.