Apetitin osakkeilla tehtiin yli 4,1 miljoonan euron kauppa

Yhtiön suurin omistaja Valtion eläkekassa.

Elintarvikeyhtiö Apetitin osakkeilla tehtiin heti Helsingin pörssin avauduttua yksi suuri kauppa, jossa vaihtui 445 867 osaketta 9,20 euron kappalehintaan. Yhteensä osakkeet maksoivat liki 4 102 000 euroa.

Yhtiön suurin omistaja on Valtion eläkekassa, jolla on 520 108 osaketta. Toiseksi suurin on Jussi Capital, sen osakepotti on 400 864 osaketta eli pienempi kuin kaupassa vaihtunut potti.

Yhtiön osake ponkaisi vähäksi aikaa vaihtokärkeen. Se oli kello 10.20 aikaan kallistunut 0,2 prosenttia eilisestä ja maksoi 8,94 euroa.

Apetit julkisti eilen lähivuosien strategiansa. Samalla se kertoi yrittävänsä nostaa käyttökatteensa 14 miljoonaan euroon vuoteen 2022 mennessä viimevuotisesta 2,5 miljoonasta eurosta.