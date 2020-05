K-ryhmä: Ketjun päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä

K-ryhmä nostaa ilmastotavoitteittaan, joihin kuuluu hiilineutraalius vuonna 2025 ja nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Päästöjä vähennetään kauppakonsernin mukaan järjestelmällisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä.

– Korona ei ole poistanut ilmastotyön merkitystä, vaikka maailman mielenkiinto on väliaikaisesti siirtynyt muualle. Me K-ryhmässä aiomme vähentää päästömme minimiin vuoteen 2025 mennessä. Vuosien 2025-2030 aikana kompensoimme tuolloin jäljellä olevat päästöt. Tähtäämme siihen, että kompensaatiosta voidaan lopulta luopua ja oma toimintamme on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander tiedotteessa.

Keskon suurimmat päästöt syntyvät kiinteistöjen sähkönkulutuksesta ja lämmöstä sekä tavarakuljetusten polttoaineenkulutuksesta.

Keskeisiä keinoja nollapäästöihin yltämiseksi ovat uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön lisääminen sekä biodieseliin tai biokaasuun siirtyminen kotimaan kuljetuksissa.

K-ryhmä kannustaa myös tavarantoimittajiaan, toimitusketjuaan ja asiakkaitaan päästötalkoisiin.

– Kahdelle kolmasosalle suorien tavarantoimittajien päästöistä tulee olla asetettuna vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Näin pyrimme vaikuttamaan osaltamme siihen, että kaupan koko tuotantoketjun päästöt vähenevät, Helander sanoo.