Ponssen osakkeella tehtiin jättikauppa

5,5 prosentin osuus Ponssesta vaihtoi omistajaa. Näin suuri osuus yhtiöstä on vain omistajasuku Vidgreneillä.

Metsäkonevalmistaja Ponssen osakkeella tehtiin iltapäivällä Helsingin pörssissä kello 14 jälkeen suuri kauppa, jossa vaihtui 533 827 osaketta.

Tämä vastaa noin 5,5 prosentin osuutta yhtiön osakkeista. Osakekohtainen hinta oli 22,05 euroa osakkeelta. Kaupan arvo on noin 11,8 miljoonaa euroa.

Näin suuria osakeosuuksia on vain Ponssen omistajasuvulla Vidgrenillä. Suurin omistus on Ponssen hallituksen puheenjohtajalla Juha Vidgrenillä, jolla on huhtikuun lopun tietojen mukaan reilut 22 prosenttia osakkeista ja äänistä.