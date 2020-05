Lufthansa yrittää välttää maksukyvyttömyyden – ”Tulevaisuudesta päätetään näinä päivinä”

Yksi mahdollisuus on, että jättituen vastapainoksi Saksan hallitus saisi paikkoja Lufthansan hallituksesta ja mahdollisuuden vaikuttaa yhtiön strategiaan. Asiaa tuntevien henkilöiden mukaan toimitusjohtaja Carsten Spohr vastustaa mukaan ajatusta.

Lentoyhtiö Lufthansa pyrkii selviämään suosta valtioiden tuen avulla.

Lentoyhtiö Lufthansa pyrkii toimitusjohtajansa Carsten Spohrin mukaan välttämään nyt maksukyvyttömyyden neljällä kotimarkkinallaan hallitusten avustuksella. Hän kertoi yhtiön selviytymisstrategiasta tänään yhtiökokoukselle.

Koronavirus on lamaannuttanut lentoyhtiöiden toiminnan ympäri maailmaa. Myös Euroopan suurin lentoyhtiö, saksalainen Lufthansa, on ajautunut ennennäkemättömiin vaikeuksiin ja yhtiön arvo on romahtanut alkuvuonna.

Tilanne tuntui videoyhteyksien välityksellä järjestetyssä yhtiökokouksessa: osakkaat esittivät liki 250 kysymystä.

– Lufthansan tulevaisuudesta päätetään näinä päivinä, Spohr sanoi.

Neuvottelijat pyrkivät Berliinissä pääsemään sopuun 12 miljardin euron tukipaketista, jolla yhtiö voitaisiin vielä pelastaa.

– Kyse on maksukyvyttömyyden välttämisestä hallitusten avulla neljällä kotimarkkinallamme, Spohr lisäsi.

Yksi mahdollisuus on, että jättituen vastapainoksi Saksan hallitus saisi paikkoja Lufthansan hallituksesta ja mahdollisuuden vaikuttaa yhtiön strategiaan. Spohr vastustaa asiaa tuntevien henkilöiden mukaan ajatusta.

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Karl-Ludwig Kley sanoi, että yhtiö ei kommentoi neuvotteluja hallituksen kanssa.

Osana säästösuunnitelmaansa Lufthansa aikoo vähentää pysyvästi lentokoneittensa määrää ja lopettaa halpalentoyhtiönsä Germanwingsin. Tällä se pyrkii sopeutumaan tilanteeseen, jossa lentojen kysyntä voi olla lamaannuksissa vuosia.

Osakkeenomistajat saattavat painostaa Spohria lisätoimiin. Esimerkiksi Deka Investmentin edustaja Vanessa Golz piti osakkeen romahdusta katastrofina.

Hallintoneuvoston jäsen Michael Niggemann sanoi, että yhtiön on mahdotonta antaa markkinanäkymiä vuoden jälkipuoliskolle. Hänen mukaansa Lufthansa polttaa 800 miljoonaa euroa kuukaudessa, vaikka se on pysäyttänyt lähes koko toimintansa. Niggemannin mukaan pääomankorotusta ei voida sulkea pois keinovalikoimasta.