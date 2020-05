Nokian Renkaiden tulos rysähti odotettuakin pahemmin tammi-maaliskuussa

Rengasvalmistaja Nokian Renkaiden tulos romahti tammi-maaliskuussa selvästi odotettua pahemmin. Myöskään liikevaihto ei yltänyt analyytikoiden ennakoimaan.

Rengasvalmistaja Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen kertoo koronaviruspandemian vaikuttavan merkittävästi yhtiön toiseen neljännekseen. Yhtiö on muiden säästötoimien lisäksi supistanut investointejaan.

Korhonen huomauttaa osavuosikatsauksessa, että pandemian taloudellisia vaikutuksia on vielä hyvin vaikea arvioida, sillä näkyvyys asiakas- ja kuluttajakäyttäytymiseen on vähäinen.

Yhtiön tulos ennen veroja romahti tammi-maaliskuussa 5,8 miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta 90,7 miljoonasta eurosta. Analyytikot odottivat ennustepalvelu Infront Datan keräämän ennusteen perusteella 29 miljoonan euron tulosta ennen veroja (mediaani).

Osakekohtainen tulos painui 0,02 euroon 1,41 eurosta, kun odotus oli 0,17 euroa.

Nokian Renkaat on ryhtynyt lukuisiin toimiin selvitäkseen koronakriisistä. Yhtiö on supistanut tälle vuodelle suunnittelemiaan investointeja noin 200 miljoonasta eurosta noin 170 miljoonaan euroon. Se on myös pyrkinyt parantamaan likviditeettiasemaansa ja sopinut uusista rahoitusjärjestelyistä.

Yhtiö on myös pysäyttänyt tuotantoaan, lomauttanut, leikannut ylimmän johdon palkkoja ja lykännyt ei-kriittisiä projektejaan.

– Tiukan kustannuskurin ja tehokkaan rahavirran hallinnan ohella seuraamme markkinoiden tilannetta jatkuvasti ja teemme tarvittavia lisätoimia sen mukaisesti, Korhonen sanoo osavuosikatsauksessa.

Myös leuto talvi laski tulosta

Liikevaihtoa vuoden alkuneljänneksellä kertyi 279,8 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin oli liikevaihto oli 340,3 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat 302 miljoonan euron liikevaihtoa.

Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 16,5 prosenttia. Yhtiön mukaan tämä johtui erityisesti Venäjän jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen laskemiseksi tehdyistä toimista, koronaviruspandemian takia hidastuneesta taloudellisesta toiminnasta sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla.

Nämä seikat painoivat Korhosen mukaan paitsi Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoa myös liikevoittoa. Nokian Renkaiden vahva asema Pohjoismaissa säilyi silti ja Keski-Euroopassa markkinaosuus kesärenkaissa kasvoi. Raskaiden Renkaiden tulos oli Korhosen mukaan vakaa.

Liiketulosta kertyi 9,0 miljoonaa euroa edellisvuoden 53,9 miljoonan euron sijaan.

Nokian Renkaat perui ohjeistuksensa tälle vuodelle maaliskuun lopussa ja puolitti osinkoehdotuksensa. Meneillään olevista epävarmuuksista johtuen yhtiön hallitus ei anna uutta ohjeistusta.

– Meillä on vakaa perusta, mukaan lukien arvostettu brändi, johtava asema kotimarkkinoilla sekä vahva tase, Korhonen arvioi yhtiön tulevaisuutta.