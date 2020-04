Sanoman Duinhoven: Oppimateriaalien etäloikka tehtiin melkein yhdessä yössä

Sanoman toimitusjohtajan mukaan liike digitalisaatioon on erittäin kiinnostava.

Koronaviruspandemia haittaa Sanoma-konsernia, mutta toimitusjohtaja Susan Duinhoven näkee myös valoa. Koulujen digiloikka hyödyttää yhtiötä pitkällä aikavälillä ja muuttuva uutistilanne tuo yhä uusia seuraajia yhtiön medioille.

Learning-yksikkö käänsi Duinhovenin mukaan toimintamallinsa lähes yhdessä yössä etätyöhön ja opettajien sekä oppilaiden tukemiseen digitaalisesti.

Maaliskuussa digitaalisten oppimisalustojen käyttäjämäärä kasvoi roimasti kaikissa Sanoman toimintamaissa. Duinhoven kertoo, että uudet koulut ja digitaalisuutta epäröineet opettajatkin ovat nyt alkaneet käyttää sähköisiä tuotteita.

– Liike digitalisaatioon on erittäin kiinnostava. Olemme varautuneet siihen ja voimme ottaa kaiken hyödyn siitä, Duinhoven sanoi etänä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Silti hän odottaa, että pandemia ei merkittävästi vaikuta Learningin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen vielä tänä vuonna. Hän huomautti, että oppimateriaalit myydään paketeissa, joihin kuuluvat sekä opettajan että oppilaan fyysiset ja digitaaliset materiaalit.

Sanoma on lisäksi antanut myös tuotteitaan koulujen käyttöön ilmaiseksi voidakseen varmistaa, että kaikki pystyvät opettamaan etänä.

Ilmoitusmyynti on elpynyt vähän maaliskuusta

Sanoma Media Finlandin tammi-helmikuu sujuivat hyvin, mutta sitten ilmoittajat säikähtivät koronakriisiä.

– Maaliskuun kaksi viimeistä viikkoa iskivät mainosmyyntiin erittäin rankasti. Näemme nyt pientä nousua, Duinhoven kertoi, mutta huomautti, että seuranta-aika on vielä liian lyhyt, jotta siitä voitaisiin päätellä, onko jo kyse elpymisen alkuaskeleista.

Mainosmyynti on kehittynyt eri tavalla eri välineissä, mutta kokonaisuutena Sanoma on pärjännyt paremmin kuin ala yleensä. Sanoman välineissä ilmoitusmyynti laski kolme prosenttia, kun keskimääräinen pudotus alalla on seitsemän prosenttia.

Yli puolet Media Finlandin liikevaihdosta tulee tilaus- ja muusta kuluttajamyynnistä. Helsingin Sanomien digitilaajamäärän kasvu jatkui alkuvuonna ja kompensoi painetun sanomalehden ja aikakauslehtien tilaajamäärien laskua.

Media Finlandin liikevoittoa painoivat tammi-maaliskuussa suunnitellut, tavanomaista korkeammat TV- ja markkinointikustannukset sekä tilauspohjaisen suoratoistopalvelu Supla+:n maaliskuinen julkaisu.

Koronakriisi on kasvattanut uutisten ja viihteen seuraamista. Ilta-Sanomat saavutti uuden kävijäennätyksen verkossa. Myös Ruutu+-suoratoistopalvelun tilaajamäärä on Duinhovenin mukaan kehittynyt hyvin.

– Roolimme yhteiskunnassa on tärkeämpi kuin koskaan, hän sanoi.

Tapahtumaliiketoiminta ei sen sijaan tuota, koska tapahtumat on peruttu hallituksen asettamien koronapandemiarajoitusten vuoksi.

Alma-kauppa toteutuu torstaina

Helmikuun puolivälissä Sanoma ilmoitti ostavansa Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ja kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt kaupan. Se saadaan päätökseen huomenna torstaina.

Duinhoven kertoi, että kauppa tukee Media Finlandin digitilaajen määrän kasvua uutisjournalismissa ja tuo konserniin miltei 400 uutta työntekijää.

Sanoma aloitti helmikuussa luokiteltujen ilmoitusten Oikotie-liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnin. Työ edennyt suunnitellusti, mutta lopputulos on yhä auki.

Viime viikolla Sanoma sai myös päätökseen Media Netherlandsin myynnin. Sen jälkeen yhtiöllä on Duinhovenin mukaan 400 miljoonaa euroa käytettävissä uusiin yritysostoihin.

Koronapandemiasta huolimatta Sanoma aikoo maksaa osinkonsa suunnitellusti. Ensimmäinen puolikas 0,50 euron osingosta maksettiin tämän kuun alussa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja toinen erä maksetaan arviolta marraskuussa.