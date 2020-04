Finnairin parjattu kassa on nyt kullanarvoinen – halpa polttoaine kääntyi yhtiötä vastaan

Finnairin kassa kestää nykytilanteen jatkumisen pitkälle ensi vuoteen. Ennen kriisiä Finnairin vahvaa kassaa jopa arvosteltiin, mutta nyt on ääni kellossa muuttunut, toimitusjohtaja Topi Manner sanoo.

Lentoyhtiö Finnairin liikenne on suurimmalta osin pysähdyksissä koronakriisin takia, eikä tietoa tilanteen päättymisestä ole näkyvissä.

Nyt yli kuusikymmentä Finnairin lentokonetta on parkissa Helsinki-Vantaan lentokentällä.

– Kyllähän se surullinen näky lentoyhtiön väelle on, mutta me luotamme vahvasti siihen, että vielä tulee se päivä, kun kaikki nämä koneet lentävät, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Finnair julkisti tänään alkuvuoden tuloksen, joka oli rajusti tappiollinen.

Tässä tilanteessa katseet ovatkin kääntyneet lentoyhtiöiden kassoihin ja taseeseen, jotka Finnairilla ovat vahvat.

Vaikka tappiota tulee nyt kaksi miljoonaa euroa päivässä, Finnair uskoo kassansa kestävän yli ensi vuoden puolenvälin, vaikka siihen saakka lennettäisiin yhtä vähän kuin nyt.

Mannerin mukaan vielä muutama kuukausi sitten Finnairin vahvaa kassaa kritisoitiin, koska sitä ei pidetty nollakorko-oloissa järkevänä.

– Tässä tilanteessa, jossa nyt ollaan, kritiikkiä ei luonnollisesti ole kuulunut.

Finnairin kassa oli ennen kriisiä lähes miljardi euroa. Mannerin mukaan Finnairin kassavarojen suhde liikevaihtoon oli 31 prosenttia, kun eurooppalaisten verkostolentoyhtiöiden keskiarvo oli 17 prosenttia. Näihin yhtiöihin kuuluvat esimerkiksi British Airways, Air France-KLM, Lufthansa ja SAS.

Nyt Finnairin kassassa on 833 miljoonaa euroa. Se ei pidä sisällään 600 miljoonan euron tyel-takaisinottolainaa, joka on sen nostettavissa tarvittaessa.

Finnairin omavaisuusaste oli ennen kriisiä 25 prosenttia, mutta tappioiden takia se painoi alle 20 prosentin.

Tappiotahdin jatkumisen takia oma pääoma kärsii myös toisella vuosineljänneksellä.

Finnair onkin valmistelemassa osakeantia, jonka koko on enintään 500 miljoonaa euroa.

Suomen hallitus ehdottaa eduskunnalle lisäbudjettia, joka mahdollistaa valtion osallistumisen osakeantiin. Valtio omistaa Finnairista yli puolet.

Polttoaineen hinnanlasku kääntyi Finnairia vastaan

Polttoainekuluissa Finnairilla on ollut epäonnea. Lentoyhtiöt tyypillisesti suojautuvat polttoaineiden hintojen vaihtelulta, mistä on ollut haittaa viime aikojen poikkeusoloissa.

– Tällä hetkellä tämä normaaleissa oloissa vastuullinen ja hyvä käytäntö on kääntynyt meitä vastaan.

Öljyn hinta laski voimakkaasti vähentyneen kysynnän ja Saudi-Arabian ja Venäjän tuotantorajoituksia koskeneen taistelun takia. Samaan aikaan Finnair ei vähentyneen lentämisen takia voinut käyttää sitä polttoainemäärää, jota se varautui suojaamaan.

– Polttoaineen hinnan lasku voisi joissain toisissa olosuhteissa olla hyvä uutinen, mutta nyt se kääntyi meitä vastaan.

Polttoainelasku oli alkuvuonna samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. Manner muistutti, että sama tilanne on useimmilla muillakin lentoyhtiöillä.

Toimialan dynamiikkaan olennaisia muutoksia

Järisyttävä koronashokki muuttaa Mannerin mukaan toimialan dynamiikkaa olennaisesti tulevina vuosina.

– Olemme viime päivinä lukeneet uutisia, jotka vielä hetken aikaa olisivat olleet sitten lähes uskomattomia.

Manner viittasi esimerkiksi mediatietoihin siitä, että Lufthansa harkitsisi jopa konkurssia vaihtoehtona. Lisäksi SAS ja British Airways ovat ilmoittaneet jättimäisistä henkilöstövähennyksistä.

– Meidän osaltamme on selvää, että lomautusten pitää jatkua, koska lentäminen lähtökohtaisesti on vähäisempää tulevina kuukausina.

Suomen joustavan lomautuskäytännön takia isoja henkilöstövähennyksiä ei ole Finnairissa suunnitteilla, mutta irtisanomisetkaan eivät ole Mannerin mukaan poissuljettuja, jos lentoliikenne ei lähde palautumaan odotetusti.

Finnair on nyt karsinut kuluja niin paljon kuin se on mahdollista, sillä yhtiöllä on kuitenkin edelleen jonkin verran esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyviä lentoja. Se ylläpitää muutamia kriittisiä lentoyhteyksiä, jotta esimerkiksi rahti, kotiutuslennot ja yhteiskunnallisesti välttämättömät henkilöiden matkustamiset turvataan.

Päivittäin Finnairin koneilla matkustaa nyt keskimäärin tuhat henkilöä.

– Rahtilennot ovat kannattavia, koska rahdin maailmanmarkkinahinnat ovat merkittävästi nousseet.

Lisätietoa lennoista ja pakettimatkoista toukokuussa?

Finnair julkistaa loppuvuoden liikenneohjelmansa toukokuussa. Silloin saadaan ehkä lisätietoa esimerkiksi siitä, voiko esimerkiksi Finnairin kuuluva Aurinkomatkat aloittaa pakettimatkat jo joihinkin kohteisiin.

– Me katsomme hyvin tarkasti sitä, miten eri maat poistavat matkustusrajoituksia. Lähipäivinä ja viikkoina tietoja alkaa tulla enemmän.

Osavuosikatsauksessaan Finnair arvioi, että se voisi aloittaa asteittain lennot heinäkuun alusta alkaen.

Finnair arvioi, että matkustajamäärät palaisivat viime vuoden tasolle 2–3 vuodessa.

– Äärimmäinen shokki lentoliikenteelle tarkoittaa sitä, että lentoliikenteen palautuminen tulee olemaan hidasta, virus tulee olemaan arkea vielä pitkään.

Manner arvioi, että lentoliikenne säilyy kasvualana, mutta kasvu tulee olemaan olennaisesti pienempää kuin se aiemmin on ollut tai aiemmin on arvioitu.