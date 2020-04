Lakot rasittivat Metsä Boardin tulosta – pandemia lisäsi kartongin kysyntää

Kartonki- ja selluvalmistaja Metsä Boardin tulos oli tammi-maaliskuussa selvässä laskussa vuotta aikaisempaan verrattuna. Laskua tuli myös edellisestä neljänneksestä.

Yhtiö ilmoitti jo helmikuussa, että vertailukelpoinen liiketulos heikkenee viime vuoden loka-joulukuusta Suomen tehtaiden lakkojen seurauksena. Paperiliiton lakon kokonaisvaikutus liiketulokseen on noin 20 miljoonaa euroa negatiivinen, josta alkuvuodelle osuu 15 miljoonaa.

Metsä Boardin vertailukelpoinen liiketulos laski viime vuoden tammi-maaliskuun 61,8 miljoonasta eurosta 33,8 miljoonaan. Analyytikot olivat ennustepalvelu Infront Datan keräämässä ennusteessa ennakoineet 27,0 miljoonan euron tulosta.

Voittomarginaali supistui 12,7 prosentista 7,2 prosenttiin.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos laski 0,14 eurosta 0,06 euroon. Tulos ennen veroja laski 67,9 miljoonasta 28,9 miljoonaan.

Liikevaihtoa kertyi 472,1 miljoonaa euroa edellisvuoden 487,1 miljoonan euron sijaan.

Kartonkitoimitukset olivat kasvussa

Metsä Boardin mukaan koronapandemia on lisännyt tilapäisesti taivekartongin ja valkoisen kraftlainer-pahvin kysyntää. Kartonkitoimitukset olivat viime vuoden alkua korkeammalla tasolla.

Sellulaatujen markkinahinnat olivat selvästi viime vuoden alkua alemmalla tasolla, mikä vaikutti kannattavuuteen kielteisesti.

Metsä Boardin mukaan pandemian kestoa ja sen kielteisten vaikutusten laajuutta maailmantalouteen sekä yhtiön liiketoimintaan on tällä hetkellä vaikea arvioida. Yhtiön kartonkien tilauskanta on kuitenkin vahva.

Kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden toisella neljänneksellä olevan suunnilleen alkuvuoden tasolla. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa ennakoidaan pysyvän vakaina.

Pitkäkuituisen sellun kysynnän ja tarjonnan uskotaan pysyvän tasapainossa ja sen markkinahintojen ei odoteta laskevan.

Huhti–kesäkuulle suunniteltuja Metsä Boardin tehtaiden vuosihuoltoja on osin siirretty vuoden jälkipuoliskolle.

Valuuttakursseilla on suojausten vaikutus huomioiden hieman positiivinen tulosvaikutus huhti-kesäkuussa tammi-maaliskuuhun verrattuna ja positiivinen tulosvaikutus viime vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna.

Metsä Board arvioi vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan toisella neljänneksellä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Joukio: Markkinasellun halpeneminen rasitti

Toimitusjohtaja Mika Joukion mukaan selvän tulosheikennyksen syyt ovat selvillä.

– Merkittävin syy tulosheikennykseen oli halventunut markkinasellu. Myös kaksi viikkoa kestäneellä paperiteollisuuden lakolla alkuvuonna oli meihin iso vaikutus, sillä suurin osa tuotannostamme sijaitsee Suomessa, Joukio sanoo tiedotteessa.

– Lakosta aiheutuva negatiivinen tulosvaikutus on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa, ja suurin osa siitä kohdistui ensimmäiselle vuosineljännekselle. Ensimmäisen vuosineljänneksen rahavirta oli poikkeuksellisen vahva.

Joukion mukaan koronaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen lopullisia vaikutuksia liiketoimintaan on vielä vaikea arvioida. Pandemia tulee kuitenkin jatkuessaan todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti myös Metsä Boardin liiketoimintaan ja kannattavuuteen.

– Pandemia on heikentänyt kysyntää kartonkien tietyissä loppukäytöissä. Toisaalta se on kiihdyttänyt muun muassa elintarvike- ja lääkepakkausten kysyntää. Toistaiseksi pandemian nettovaikutus Metsä Boardin kartonkien tilausvirtaan on ollut positiivinen, Joukio sanoo.

– Poikkeusoloista huolimatta taivekartonkituotantomme oli maaliskuussa ennätyskorkea. Myös investointiprojektimme jatkuivat suunnitellusti: Husumin soodakattilaprojektissa Ruotsissa aloitettiin perustustyöt ja Kyron pituusleikkuriprojekti on edennyt alkuperäisen aikataulun mukaan.

Joukion mukaan yhtiön taloudellinen asema on vahva.

– Viime vuonna sovittujen rahoitusjärjestelyjen turvin lainojemme maturiteettirakenne on meille suotuisa ja antaa meille taloudellista liikkumavaraa. Myös maksuvalmiutemme on hyvällä tasolla.