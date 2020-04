Keskon osake splitataan – yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen

Kauppakonserni Keskon yhtiökokous on tänään hyväksynyt hallituksen ehdotuksen osakkeen jakamisesta eli niin sanotusta splitistä, jonka perusteena on Keskon osakkeen likviditeetin lisääminen.

Splitissä osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita. Kutakin A-osaketta kohti annetaan kolme uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetaan kolme uutta B-osaketta.

Lisäksi annetaan vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös Keskolle itselleen tämän hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella, Kesko kertoo tiedotteessaan.

Uusia A-osakkeita annetaan yhteensä 95,2 miljoonaa kappaletta ja B-osakkeita 204,8 miljoonaa kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 30. huhtikuuta lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 4. toukokuuta. Uudet osakkeet eivät oikeuta Keskon osingonmaksun ensimmäiseen erään, joka on 1,28 euroa osakkeelta, mutta ne oikeuttavat osingonmaksun toiseen erään, joka on 0,31 euroa osakkeelta.