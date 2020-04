Nasdaqin johtaja yllättyi pörssin vilkkautta: odottaa uusia listautumisia loppuvuoteen

Koronakriisillä on ollut monenlaisia seurannaisvaikutuksia. Rahoitusmarkkinoilla vaikutukset ovat näkyneet pörssien keinuntana eri puolilla maailmaa.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden volatiliteettia eli keinuntaa mittaava Vix-indeksi kävi maaliskuun puolivälissä ennätyslukemissa. Tämä markkinoiden pelkokertoimena tunnettu indeksi ylitti tällöin finanssikriisin aikaisen huippunsa vuodelta 2008.

Kurssikeinunta ja samalla kaupankäynti on ollut vilkasta myös Helsingissä, missä pörssin vaihto nousi maaliskuussa 21,5 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Keskimääräinen päivävaihto oli 911,9 miljoonaa euroa. Lähes sama tahti on jatkunut myös huhtikuussa.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtajan Henrik Husmanin mukaan kaupankäynti on edelleen selvästi vilkkaampaa kuin vuosi sitten, mikä on ollut pieni yllätys pörssillekin.

– Maaliskuu oli erittäin vilkas, muutama viikko täällä Pohjoismaissa oli vilkkainta ikinä. Huhtikuussa kaupankäynnin aktiviteetti ja myös keinunta ovat hieman rauhoittuneet, Husman sanoo uutistoimisto Startelille.

Hänen mukaansa huhtikuun vilkkaus on kuitenkin edelleen selvästi normaalia suurempaa ja se menee koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden piikkiin.

Virus oli yllätys

Husman työskennellyt Nasdaqissa vuodesta 1997 alkaen, joten hänellä on kokemusta myös finanssikriisistä. Hänen mukaansa nykyinen koronakriisi on ollut tavallaan kuin finanssikriisi pikakelauksella, vaikka tällä kertaa kriisin syy tuli finanssimarkkinoiden ulkopuolelta.

Vielä helmikuussa viruksen vaikutukset arvioitiin hyvin rajallisiksi.

– Sittemmin asiat kehittyivät nopeasti ja myös kurssireaktio oli nopea, paljon nopeampi kuin finanssikriisin yhteydessä.

Kurssien notkahdus oli vauhdikasta, mutta toisaalta toipuminenkin on ollut viime viikkoina jyrkkää.

– Karhumarkkinasta on siirrytty kurssinousun myötä takaisin härkämarkkinaan. Helsingissäkin kurssien suunta on ollut jo kuukauden päivät ylöspäin, Husman sanoo.

– Laskukaudella on tosin ennenkin nähty tilapäisiä nousuja, joten siltä osin tarina on vielä kesken. Kukaan ei vielä tiedä lopputulosta.

Helsingin pörssissä on siirrytty epidemiarajoitusten myötä pitkälti etätyöhön. Jo maaliskuun alussa toinen puoli henkilökunnasta alkoi tehdä työtä etänä ja tällä hetkellä konttorilla työssä ovat enää vain avainhenkilöt.

– Pörssin operointi ja siihen liittyvät toimet ovat sujuneet yllättävänkin hyvin. Kaupankäynnin valtava aktiviteetti on vaatinut kuitenkin lisätoimia.

Listautumisia ei ole peruttu

Vaikka pahimmasta osakekurssien pudotuksesta on jo toivuttu, heijastuu virusepidemian aiheuttama myllerrys rahoitusmarkkinoille muillakin tavoilla.

Yksi näistä on listautumisten väheneminen. Kriisiaikoina on luonnollista, että yhtiöt pistävät kasvu- ja investointisuunnitelmansa jäihin, kun voimavarat menevät arkitoiminnan pyörittämiseen.

– Markkinoiden kannalta on olemassa volatiliteetin optimitaso, jossa kaupankäynti on niin suurta, että hinnanmuodostus on tehokasta, mutta epävarmuus ei ole niin suurta, että se häiritsisi listautumisia. Nyt tämä optimitaso on selvästi ylitetty, Husman sanoo.

Viimeksi näin tapahtui finanssikriisin jälkeen. Vielä vuonna 2011 Helsingin pörssissä ei ollut yhtään uutta listoille tulijaa. Tästä kuitenkin pikkuhiljaa elvyttiin. Viime vuonna listautujia oli seitsemän, joista kaksi yhtiötä EAB ja Optomed, tulivat päälistalle.

Husman uskoo, että finanssikriisin kaltaista pääomamarkkinoiden syväjäätä ei nähdä tällä kertaa. Yksikään yhtiö ei ole toistaiseksi ilmoittanut listautumissuunnitelmiensa perumisesta.

– Odotamme edelleen listautumisia sekä tänne Helsinkiin että Pohjoismaihin, vaikka epävarmuus on tällä hetkellä suurta. Vaikka hankkeita on lykätty, niitä on edelleen käynnissä.

Helsingissä toistaiseksi viimeisin listautuja on ollut it-palvelutalo Bilot. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi First North -markkinapaikalla maaliskuussa.