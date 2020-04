KHO ei myöntänyt valituslupaa: kroatialaisen liikemiehen ostettava suomalainen kaivosyhtiö ja maksettava 40 miljoonan euron uhkasakko

Korkein hallinto-oikeus päätti perjantaina, ettei se myönnä Danko Koncarille valituslupaa Finanssivalvonnan päätöksestä, jonka mukaan Koncar on laiminlyönyt ostotarjousvelvollisuuttaan kaivosyhtiö Afarakin osakkeista.

Valitusluvan epääminen tarkoittaa, että Helsingin hallinto-oikeuden päätös tuomita kroatialainen liikemies Danko Koncar maksamaan 40 miljoonaa euroa uhkasakkoina jää voimaan. Lisäksi voimaan jää päätös, jonka mukaan Koncarin on tehtävä ostotarjous Afarakin osakkeista.

Finanssivalvonnan tarjousvelvollisuutta koskeva päätös ja uhkasakon tuomitsemispäätös uhkasakon peruserän osalta ovat nyt lainvoimaisia.

Vaikka Finanssivalvonnan päätökset eivät ole olleet ennen perjantaita lainvoimaisia, viranomainen kertoo tiedotteessaan, että se on lain mukaan voinut panna päätökset täytäntöön.

Tarjousvelvollisuuden tehosteeksi asetetut uhkasakot on siis tuomittu maksettavaksi, koska Koncar ei julkistanut ostotarjousta Afarakin osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen. Finanssivalvonta kertoo hakeneensa ulosottoviranomaiselta uhkasakon täytäntöönpanoa Suomessa.

Finanssivalvonta katsoi vuoden 2018 helmikuussa, että Koncar määräysvaltayhteisöineen on yhdessä Hino Resourcesin, Finaline Business Limitedin ja puolisonsa Jelena Manojlovicin kanssa toiminut yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Afarakissa.

Viranomainen asetti tarjousvelvollisuuden Koncarille, koska hän on ollut yksissä tuumin toimimisessa aktiivinen osapuoli ja hänellä on ollut suurin intressi määräävän vallan käyttämiseen Afarakissa. Finanssivalvonnan arvioi tuolloin, että järjestelyn tarkoituksena on muun muassa ollut piilotella osakkeiden omistusta hajauttamalla osa omistuksesta Hinolle ja Finalinelle ainakin osin siitä syystä, että Koncar välttäisi tarjousvelvollisuuden syntymisen.