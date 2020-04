Korona runteli rankasti Viking Linen bisnestä – loppukesä ratkaiseva

Varustamoyhtiö Viking Linen tappio syveni tammi-maaliskuussa selvästi. Yhtiön mukaan koronavirusepidemia on heikentänyt vakavasti sen toimintaedellytyksiä.

Viking Linen tappio ennen veroja suureni alkuvuonna 23,4 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 15,4 miljoonan euron tappiosta.

Liiketappiota kertyi 21,5 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavaan aikaan liiketappio oli 14,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jäi 1,74 euroa minukselle. Viime vuonna osakekohtainen tappio oli 1,14 euroa.

Liikevaihto supistui 75 miljoonaan euroon viime vuoden 95,8 miljoonasta eurosta.

Matkustajien määrä Viking Linen laivoilla alkoi vähetä jo helmikuussa ja se tyssäsi miltei kokonaan maaliskuun puolivälissä, kun viranomaiset päättivät sulkea maan rajat ja rajoittaa matkustajaliikennettä. Matkustajaliikenteestä saatavat tuotot loppuivat Viking Linen toimintakatsauksen mukaan lähes kokonaan.

Nyt liikenne on marginaalista, kun vain Suomen ja Ahvenanmaan väliset henkilökuljetukset ovat sallittuja. Yhtiö on lomauttanut lähes koko henkilökuntansa, konsernin johto on alentanut palkkojaan ja hallitus on luopunut palkkioistaan.

Heinä- elokuu on ratkaiseva

Toimitusjohtaja Jan Hansesin mukaan yhtiössä toivotaan, että liikennettä voitaisiin jatkaa heinä- ja elokuussa.

– Korkeasesonki on, kuten aina, ratkaiseva tuloksellemme. Odotamme, että lomailu lähialueilla vetää puoleensa koronaepidemian maailmanlaajuisen leviämisen takia, hän kertoo tiedotteessa.

Hanses odottaa, että epidemia vaikuttaa matkustuskäyttäytymiseen tulevaisuudessa ja matkat ennen kaikkea saaristoon ja saariston kautta kokevat renessanssin.

Viking Line antoi maaliskuussa tulosvaroituksen ja perui tulosohjauksensa.

Nyt se pitää epätodennäköisenä, että tämän vuoden tulos olisi positiivinen. Aiemmin julkaistut tulosnäkymät olivat: ”On vielä liian aikaista kvantifioida vaikutusta tulokseen, koska epävarmuus vallitsee kehityksestä.”