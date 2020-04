Telian tulos alitti odotukset: TV-toiminta yskii

Teleoperaattori Telian tulos oli laskussa tilivuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja alitti myös markkinaodotukset. Vt. toimitusjohtaja Christian Luigan mukaan viruspandemialla on ollut asiakkaiden kautta selviä vaikutuksia yhtiön toimintaan.

– Muutos käyttäytymisessä on tarkoittanut sitä, että dataliikenne on kasvanut yli 30 prosenttia kiinteissä verkoissamme ja 15-20 prosenttia mobiiliverkoissa, joissa myös ääniliikenne on kasvanut jopa 70 prosenttia joissakin maissa.

Koronalla on ollut myös negatiivisia vaikutuksia. Telia kertoi jo maaliskuun lopussa viruksen vaikuttavan televisiotoimintaansa.

– Uusi liiketoimintayksikkömme TV & Media kärsii merkittävistä negatiivisista taloudellisista vaikutuksista Covid-19:sta ja muista markkinamuutoksista. Talouden laskukäänne on on tarkoittanut alempia mainostuloja ja meihin vaikuttaa myös urheilulähetysten väliaikainen lakkauttaminen.

Telian tulos rahoituserien jälkeen vajosi vuodentakaisesta 2522 miljoonasta kruunusta 1725 miljoonaan kruunuun. Analyytikot odottivat ruotsalaisen ennustepalvelu Infront Datan keräämässä ennusteessa 2398 miljoonan kruunun tulosta.

Vertailukelpoinen käyttökate supistui 7413 miljoonasta kruunusta 7277 miljoonaan kruunuun. Markkinaodotus oli 7472 miljoonaa kruunua.

Oikaistu liiketulos laski 3485 miljoonasta kruunusta 2668 miljoonaan. Laskua oli 23,4 prosenttia.

Osakekohtainen tulos laski 0,43 kruunusta 0,27 kruunuun.

Liikevaihto nousi 20 836 miljoonasta kruunusta 22 427 miljoonaan kruunuun. Kasvua oli 7,6 prosenttia. Markkinaodotus oli 22 479 miljoonaa kruunua.

Telia odottaa operatiivisen vapaan kassavirtansa olevan tänä vuonna 9,5-10,0 miljardin kruunun haarukassa. Tammi-maaliskuussa vastaava kassavirta oli 3,3 miljardia kruunua.

Telian uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin syksyllä brittiläinen Allison Kirkby, jonka aloittaa toimessaan tänä keväänä. Tämän jälkeen Luiga palaa talousjohtajaksi.