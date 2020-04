Kuka voittaa koronakriisissä? Nämä yhtiöt pärjäävät nyt selvästi muita paremmin

Taloussanomien haastattelemat asiantuntijat näkevät potentiaalia erityisesti voimakkaasti digitaalisuuteen panostaneissa yhtiöissä ja verkkokaupan kasvussa.

Koronaviruspandemia on kurittanut käytännössä lähes kaikkia pörssiyhtiöitä, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Jos ei muuten, niin kuluttajien ostovoiman heikkenemisen kautta.

Erittäin harvoja hyötyjiäkin toki löytyy, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, kertoo Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Lyhyen aikavälin hyötyjiin kuuluvat erityisesti Helsingin pörssin peliyhtiöt, sillä koteihinsa lukkiutuneilla ihmisillä on epidemia-aikaan tavallista enemmän vapaa-aikaa, Vilén sanoo.

Maailmalla hyötyjiä ovat myös suuret, Netflixin kaltaiset digijätit, jotka tarjoavat palveluita ja viihdettä suoraan kuluttajalla verkon välityksellä.

– Kun ei päästä illalla treeneihin tai muualle, niin jäädään kotiin pelaamaan ja katsomaan elokuvia, Vilén sanoo.

Vilén toteaa myös, että ruoan kuljetukseen liittyvät yhtiöt elävät uutta kukoistuskauttaan. Hän toteaa, että mikäli ravintolaruoan kuljetusyhtiö Wolt olisi pörssiyhtiö, sen kurssikehitys olisi varmasti ollut hyvin positiivista.

Nettikauppa kasvaa väkisin

– Pitkällä aikavälillä tilanne tukee etenkin nettikaupan kasvua, Vilén arvioi.

Hän perustaa arvionsa siihen, että koronaviruksen aiheuttaman eristyksen aikana ihmiset ovat joutuneet kokeilemaan erilaisia verkkokauppapalveluita, osa heistä vasten tahtoaan. Silti moni tottuu palveluihin ja niiden käyttöön ja jatkaa sitä myös kriisin jälkeen.

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Toisena hyötyjien ryhmänä Vilén pitää yhtiöitä, jotka kykenevät hyödyntämään pandemian aiheuttamien rajoitusten aikaansaamaa murrosta ja tarjoamaan ratkaisuja ongelmiin, esimerkiksi liikkumisrajoituksiin.

– Myös bisnesmatkustaminen tulee varmasti vähentymään pitkällä aikavälillä, kun ihmiset on nyt totutettu virtuaalikokouksiin. Yhden palaverin takia ei enää kannata lentää.

Vilénin mukaan on tärkeä ymmärtää että ettei kukaan tiedä tarkasti, minkälaiselta maailma näyttää koronakriisin jälkeen. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että suuret yhtiöt selviävät kriisistä pieniä ja keskisuuria paremmin.

– Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vähiten puskureita ja tukipaketit ovat kohdistuneet enimmäkseen suuriin yrityksiin. Ne tulevat tässä suhteellisina voittajina. Absoluuttisesti ajateltuna voi toki olla niin, että kakkua on vähemmän jaettavana. Toisaalta on vaikea kuvitella, etteivät esimerkiksi Keskon ja S-ryhmän markkinaosuudet kasvaisi jälleen.

– Tietysti jos epidemiaa seuraa pitkäkestoinen ja syvä talouskriisi, niin siinä on pelkkiä häviäjiä.

Todelliset digivoittajat ovat muualla

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju puolestaan kertoo, että faktojen valossa helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana osa Helsingin pörssin suuryhtiöistä on pärjännyt selvästi muita paremmin. Ensimmäisenä esimerkkinä hän mainitsee teleoperaattorit.

– Vakaa infrastruktuuriin ja digitalisuuteen liittyvä teleoperaattoritoiminta on toistaiseksi pitänyt pintansa. Esimerkiksi Elisa teki huhtikuun alussa uuden kurssiennätyksen, Oksaharju sanoo.

Myös kaupan alalta löytyy hyötyjiä, sillä ainakin Keskon osake on kehittynyt keskimääräistä paremmin. Myös Kojamo on pärjännyt hyvin.

– Kun asumistukimenot ylittävät 2 miljardia euroa vuodessa, niin vaikka Kojamo ei niitä yksin saakaan, niin sijoittajilla on ollut uskallusta tarttua tähän kriisissäkin, Oksaharju sanoo.

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju kuvattuna Helsingissä kesällä 2016.

Maailmalla pärjäävät etenkin digitaaliset toimijat. Oksaharju mainitsee esimerkiksi nettikauppajätti Amazonin, joka teki kaikkien aikojen kurssiennätyksensä tiistaina.

– Kun ihmisten kulutustottumukset muuttuvat, koskivat ne sitten kaupassa käyntiä tai etälääkäripalveluita, pidemmän aikavälin hyötyjät ovat palveluntuottajia. Suomalaisen sijoittajan kannattaa katsoa niiden suhteen ulkomaille.

– Maailmalla pisimmällä digitalisaatiossa olevat yhtiöt eivät ole noteerattuina Helsinkiin eivätkä edes Eurooppaan, vaan puhutaan New Yorkin pörssistä. Facebook, Apple, Microsoft, Amazon. Siinä missä digitalisaatiotrendi on tuonut sijoittajille hyviä tuottoja jo vuosien ajan, niin nyt siihen nojaavien yhtiöiden asema vahvistuu entisestään, Oksaharju jatkaa.

Oksaharju painottaa, että koronakriisi kestää todennäköisesti vähintään kuukausia, jonka vuoksi moni kuluttajien omaksumista käyttäytymisen muutoksista jää ainakin osittain pysyväksi. Todennäköistä on myös, että isot yhtiöt kahmivat markkinaosuuksia.

Vastuullisuus kasvaa

Nordnetin sijoitustrategi arvioi myös, että koronakriisin ratkettua sijoituspääomia virtaa yhtä enemmän vastuullisuuden sateenvarjon alle.

– Totta kai sijoittaja haluaa, että yritys tekee rahaa, mutta yrityksen pitää tehdä myös hyvää. On nähty, että yritykset eivät toimi tyhjiössä, vaan tarvitsevat ympärilleen toimivan yhteiskunnan.

Oksaharju ei tarkoita sitä, että yritysten pitäisi ottaa yhteiskunnan toimintoja hoitaakseen tuotosta tinkimällä, vaan yhdistää yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja liiketoiminta.

– Nyt pitäisi nähdä akuutin kriisin yli jälleenrakennusaikaan ja miettiä, minkälaisella liiketoiminnalla silloin luodaan kasvua.