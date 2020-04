Nokia valtaushuhujen keskellä – ”Ajattelisin, ettei savua ilman tulta”

Maaliskuun alussa Nokia kertoi, että yhtiön toimitusjohtajaksi nousee Fortumin nykyinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark (toinen vas.). Sari Baldaufista (vas.) on tulossa Nokian hallituksen puheenjohtaja. Kuvassa oikealla väistyvä toimitusjohtaja Rajeev Suri ja väistyvä hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Taloussivusto kertoi eilen Nokian olevan vihamielisen ostotarjouksen kohteena. Analyytikon mukaan pöytä on katettu pääomasijoittajille.

Verkkolaiteyhtiö Nokian osake äityi eilen selvään nousuun, kun markkinoille levisi tieto, jonka mukaan suuret pääomasijoittajat suunnittelisivat yhtiön valtausta.

Kurssinousu on jatkunut tänään lähes neljän prosentin tahtia.

Asiasta kertoi eilen taloussivusto TMT Finance, jonka mukaan astialla olisivat mahdollisesti jättimäiset pääomasijoitusyhtiöt KKR, Apollo ja Blackstone. Nokia puolestaan olisi asettunut siilipuolustusasemaan rahoittajiensa johdolla.

Nokia ei markkinahuhuja tyypilliseen tapaansa kommentoi.

Helmikuun lopussa uutistoimisto Bloomberg kertoi, että Nokia pohtisi strategisia vaihtoehtoja liiketoiminnalleen, mutta tätäkään tietoa Nokia ei vahvistanut.

– Itse ajattelisin, ettei savua ilman tulta. Pöytä on tavallaan katettu pääomasijoittajille, kun osakkeen arvostus on tavattoman alhainen. Eri asia on se, konkretisoituuko tämä teoiksi, mikä jää nähtäväksi, sanoo OP:n Nokia-analyytikko Kimmo Stenvall uutistoimisto Startelille.

– Nokialla on kuitenkin potentiaalia huomattavasti parempaan kuin missä tilanteessa yhtiö on tällä hetkellä. 5G-verkot ovat tärkeä osa yhteiskuntien rakennetta pitkälle tulevaisuuteen ja Nokia on tässä suhteessa yksi alan globaaleista johtajista.

Nokian osake on laskenut tasoille, joilla yhtiön omistus alkaa näyttää houkuttelevalta. Maaliskuussa kurssi kävi jopa lähellä kahta euroa, vaikka on palannut nyt kolmen euron yläpuolelle.

– Pääomasijoittaja näkee, että Nokian ongelmat, joista keskeisin on nykyinen kustannusrakenne, ovat ratkaistavissa ja siten yhtiössä on huomattava arvonluontipotentiaalia. Myös pilkkomalla Nokia osiin voi arvoa purkautua merkittävästi.

Jotta ostotarjous menisi läpi, pitäisi Nokian osakkeesta maksaa huomattava ylihinta eli preemio. Stenvall ei usko, että toinen verkkolaiteyhtiö, kuten Ericsson olisi Nokiasta kiinnostunut.

– Pääomasijoittaja tai joku muu teollinen toimija on todennäköisempi vaihtoehto.

Nokia on kärsinyt viime aikoina 5G-tukiasemiensa komponenttien kustannuksista. Viruspandemian ei pitäisi Stenvallin mukaan vaikuttaa komponenttien toimituksiin ja saatavuuteen, kuten vielä alkuvuodesta pelättiin.

– Dataliikenteen poikkeuksellisen voimakas kasvu edellyttää operaattoreilta jatkuvia investointeja verkkokapasiteettiin, vaikka seuraavat neljännekset tulevat olemaan vaikeita, kun operaattorit joutuvat suojelemaan nyt omia kassavirtojaan ja osa investoinneista seisahtuu väliaikaisesti. Uskon kuitenkin, että investoinnin palaavat voimalla takaisin, koska investointivelkaa syntyy, kun mennään säästöliekillä muutama neljännes, Stevall sanoo.

Nokia ilmoitti maaliskuun alussa Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin nousevan Nokian uudeksi toimitusjohtajaksi. Lundmark aloittaa tehtävässään viimeistään syyskuun alussa.