Stockmannin suuromistaja: ”Tämä on erittäin surullinen tilanne”

158 vuotta sitten perustetun tavarataloyhtiö Stockmannin tilanne on tukala.

Yhtiön suurimman omistajan taiteen ja median tukemiseen keskittyneen Konstsamfundetin hallituksen puheenjohtaja Gunvor Kronman ei peittele tunteitaan, kun hän kertoo, mitä ajatuksia Stockmannin aamuinen yritysjärjestelyhakemus herättää.

– Tämä on erittäin surullinen tilanne. Eniten surettaa se, että tässä oli valonpilkkuja tunnelin päässä. Kaksi edellistä tulosvaroitusta olivat positiivisia ja kaikki tähdet viittasivat siihen, että nyt ollaan tekemässä asioita, jotka antaa tulevaisuuden mahdollisuuksia yritykselle, Kronman kertoo uutistoimisto Startelille.

Koronavirus tuli yhtiölle pahaan saumaan siksikin, että yhtiölle tärkeät Hullut päivät piti siirtää kokonaan verkkoon.

– Vaikka ne ovat verkossa vetäneet hyvin, se ei ole kompensoinut tilannetta kokonaan. Fyysinen kauppa tyrehtyi hyvin äkillisesti.

Säätiö omisti maaliskuun lopussa Stockmannin osakkeista noin 14 prosenttia.

Kronman uskoo, että koronakriisi ei ole Stockmannin tarun loppu.

– Kaikki viittaa siihen, että mahdollisuuksia on. Vaikea toki ennakoida, koska koko vähittäiskauppa on erittäin vaikeassa tilanteessa.

Konstsamfundet pyörittää Helsingin keskustassa Amos Rex -museota sekä omistaa mediayhtiö KSF:n, joka julkaisee esimerkiksi Hufvudstadsbladetia.

Säätiö on omistanut Stockmannia 100 vuotta. Kronman kuvailee, että Stockmann on niin säätiölle kuin koko Helsingille identiteettikysymys

– Tavaratalolle on tarvetta Helsingin kaupungin keskustassa. Se on Helsingin kaupallinen sydän. Minun on erittäin vaikeata kuvitella, että Stockmannin kulmassa näiden tapahtumien jälkeen ei olisi helsinkiläisten suosikkitavarataloa. Uskon, että ratkaisu tullaan löytämään. Mikä se ratkaisu sitten on, se on liian aikaista sanoa.

Stockmann kertoi aamulla tiedotteessa, että yhtiö on keskustellut suurimpien velkojiensa kanssa yrityssaneerauksesta ja viidennes tukee järjestelyitä. Kronman kertoo, että Konstsamfundetilla ei ole velkoja Stockmannilta, pois lukien hybridilaina.

Säätiön varallisuudelle alkuvuosi on ollut murheellinen, kun osakkeiden arvot ovat romahtaneet joka puolella maailmaa. Kronman kertoo, että vaikka Stockmann kaatuisikin, se ei vaarantaisi Konstsamfundetin taloutta. Stockmannin omistus vastaa noin 3–4 prosenttia Konstsamfundetin sijoitusvarallisuudesta.

Kronman ei ole huolissaan myöskään laajemmin Konstsamfundetin tilanteesta, vaikka salkun arvo on "huomattavasti alhaisempi kuin tammikuun puolivälissä".

– Tämä tilanne ei vaaranna Konstsamfundetin toimintaa eli esimerkiksi museoiden tai lehtien pyörittämistä.

Juttuun korjattu 6.4. klo 16.10 Konstsamfundetin omistusosuus: yhtiö omistaa osakkeista noin 14 prosenttia ja äänistä noin viidenneksen.