Nokian Renkaiden jatkuva jojoilu pörssissä hämmästyttää – Asiantuntija: Tästä heilunta johtuu

Viimeisen kuukauden aikana Nokian Renkaiden kurssi on liikkunut voimakkaasti ja viimeinen viikko on ollut erityistä vuoristorataa.

Rengasvalmistaja Nokian Renkaiden osakkeen arvo on heilahdellut viime päivinä voimakkaasti.

Tärkeimpänä syynä Solidiumin kauppojen lisäksi analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoski pitää spekulaatioita osakkeen mukaan ottamisesta Euro Stoxx 30 dividend -indeksiin.

– Tiistaina tuli tieto, että Nokian Renkaita oltaisiin ottamassa indeksiin, eilen tämä tieto peruttiin ja tänään osake on taas indeksiin nousemassa, Korkiakoski kertoo uutistoimisto Startelille.

Jos Nokian Renkaat nousisi indeksiin, tarkoittaa se sitä, että osakkeesta kiinnostuisi laajempi joukko sijoittajia. Indeksiä seuraavien indeksirahastojen puolestaan pitäisi ostaa Nokian Renkaita rahastoon.

Korkiakoski arvioi, että normaalioloissa tämänkaltaiset huhut eivät heiluttaisi osakkeen arvoa niin voimakkaasti. Nyt kun osakkeiden arvot ovat laskeneet voimakkaasti, etsivät sijoittajat tienausmahdollisuuksia aiempaa kiihkeämmin.

Nokian Renkaiden kohdalla spekuloidaan jatkuvasti yritysjärjestelyistä, mikä on Korkiakosken mielestä myös heiluttanut osakkeen arvoa. Uusia huhuja ei ole kuulunut Korkiakosken korviin, mutta logiikka yritysoston takana on pätevä.

– Nokian Renkailla on poikkeuksellisen vahva markkina-asema talvirengassegmentissä ja yhtiö on selvästi kannattavin toimialan yhtiö. Nokian Renkaiden arvostuskin on edullinen suhteessa siihen, että mikä on yhtiön kestävä tuloksentekokyky.

Taloustaantuman aikaan vahvat yhtiöt pyrkivät vahvistamaan asemiaan entisestään, mikä lisää entisestään spekulaatioita siitä, että jokin toimija haluaisi ostaa Nokian Renkaat. Mutta.

– Muilla rengasvalmistajilla on kohtalaisesti rautoja tulessa tämän akuutin kriisin takia. En usko, että kovin moni pystyy hyökkäyspeliin keskittymään. Toisaalta Nokian Renkaat voisi olla jollekin pääomasijoitusyhtiölle varteenotettava vaihtoehto houkuttelevan arvostuksen takia, Korkiakoski sanoo ja lisää näiden olevan hyvin spekulatiivisia ajatuksia.

Nokian Renkaiden tilannetta Korkiakoski pitää lyhyellä aikavälillä hyvin vaikeana. Jo viime vuonna yhtiö kärsi autontuotannon laskemisesta. Hän arvioi, että tämä tämä vuosi tulee olemaan vaikea ja vielä ensi vuonnakin yhtiön tuloksentekokyky kärsii. Sen jälkeen voi olla luvassa aurinkoisempaa.

– Jos vähän malttaa pidemmälle katsoa, niin yhtiö on aika hyvissä asemissa. Yhdysvaltojen tuotantolaitosta ajetaan ylös ja keskeisillä markkina-alueilla asemat ovat edelleen vahvat. Pidemmällä tähtäimellä yhtiö on hyvässä iskussa ja tulotason tulisi olla selvästi nykyistä parempi.

Heiluntaa Nokian Renkaiden osakkeen omistajan pitää kuitenkin sietää. Niin kuin tällä hetkellä varmasti kaikkien osakkeenomistajien.