Wärtsilä aloittaa yt-neuvottelut: lomautusten piirissä lähes 4 000 henkilöä

Laivanmoottori- ja voimalavalmistaja Wärtsilä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Suomessa määräaikaisista lomautuksista koronapandemian takia.

Neuvotteluiden piirissä ovat Wärtsilän kaikki yhtiöt, toimipaikat ja henkilöstöryhmät Suomessa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää.

Wärtsilä työllistää Suomessa noin 3800 henkilöä, joista 2950 työskentelee Vaasassa, 500 Helsingissä ja 350 Turussa.

– Koronapandemia on aiheuttanut lisääntyvää epävarmuutta markkinoille ja liiketoiminnalle. Tuotanto Vaasassa on pystynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tämä on tavoitteemme jatkossakin. Valitettavasti useissa asiakassegmenteissä liiketoiminta on kuitenkin vähentymässä, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki tiedotteessa.